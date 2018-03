Chi è Anna Bernini | la candidata alla presidenza del Senato

Caso Skripal - Consiglio europeo condanna Mosca. Gentiloni : “Conclusioni condivise - ma non Chiudiamo il dialogo” : Le tensioni tra Gran Bretagna e Russia per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal coinvolgono tutta l’Unione Europea. Nel giorno in cui Mosca espelle i 23 diplomatici britannici dal proprio territorio, il Consiglio europeo – definendo l’attacco “una grave sfida alla sicurezza condivisa – ha espresso la “condanna nei termini più duri possibile” per l’attacco di Salisbury dello ...

'Canna-Gate' : Filippo Nardi rifiuta di sottoporsi alla macChina della verità Video : Una delle questioni che hanno fatto più scalpore durante questa edizione dell'#Isola dei Famosi è sicuramente quella del 'Canna-Gate'. Eva Henger infatti, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana, durante il periodo pre-isola, ovvero quando tutti i naufraghi hanno soggiornato in una villa, ma pare che la verita' non sia ancora venuta a galla. Filippo Nardi a Pomeriggio 5 Oggi Filippo Nardi, ex concorrente dell'#Isola dei ...

Processo Maroni/ Ultime notizie : pm Chiede condanna a 2 anni e 6 mesi - ex governatore Lombardia "tranquillo" : Processo Roberto Maroni: ex governatore della Regione Lombardia, il pm chiede condanna a due anni e mezzo, la sua reazione. Le richieste di condanna per gli altri imputati.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:47:00 GMT)

Il pm Chiede condanna a due anni e sei mesi per Maroni. L'accusa : favorì la sua amante : "condannate Maroni a due anni e sei mesi di carcere". É questa la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nei confronti del presidente uscente della Lombardia, finito a processo, insieme ad altri per le presunte pressioni esercitate per far ottenere un contratto di lavoro a Mara Carluccio e far partecipare a un viaggio a Tokyo Maria Grazia Paturzo, sue ex collaboratrici del Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo ...

Anna Frank - la Procura Chiede due turni a porte Chiuse per la Lazio. La Corte federale respinge il ricorso : Con una rapida decisione, la Corte federale d'appello della Figc, a sezioni unite, ha respinto la richiesta della Procura della Figc di infliggere alla Lazio una sanzione di giocare due turni a porte ...

Lazio - respinto ricorso Procuratore Federale : nessun turno a porte Chiuse per adesivi Anna Frank : La Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite ha respinto il ricorso del Procuratore Federale contro l'incongruità della sanzione inflitta alla Lazio dal Tribunale Federale Nazionale per il caso degli ...

Lazio - la Procura Chiede due turni a porte Chiuse per adesivi Anna Frank : In Appello la Corte federale d'Appello della Figc ha chiesto due turni a porte chiuse per il caso relativo agli adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma affissi da alcuni ...

Processo a Maroni - pm Chiede condanna a 2 anni e 6 mesi - : Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al ...

Processo a Maroni - pm Chiede condanna a 2 anni e 6 mesi : Processo a Maroni, pm chiede condanna a 2 anni e 6 mesi Il governatore lombardo uscente è imputato per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. Accusa: “Pressioni affinché la società Expo si accollasse ...

Caso Anna Frank - Chiesti due turni di stop per la Lazio : ROMA - 'Abbiamo discusso, la procura ha insistito sulla richiesta di sanzione di 2 giornate stop del campo porte chiuse. Noi abbiamo replicato ampiamente sotto il profilo giuridico, perché sotto ...

Processo Maroni - il pm Chiede una condanna a 2 anni e 6 mesi : Il governatore uscente della Lombardia è accusato di pressioni per ottenere viaggi e lavori. Lui: "Accuse ridicole"

Anna Frank - la Procura Chiede due turni a porte Chiuse per la Lazio : 'Abbiamo discusso, la Procura ha insistito sulla richiesta di sanzione di 2 giornate stop del campo porte chiuse. Noi abbiamo replicato ampiamente sotto il profilo giuridico, perché sotto quello ...

Marco e Chiara si mettono insieme!!! Cosa farà adesso Anna? : Si salvi chi può: le anticipazioni sull'undicesima puntata di Don Matteo 11 vedono due sorelle quasi in guerra per amore! Quasi perché Anna non saprò ancora Cosa fare, se lottare per i sentimenti che prova per Marco o rinunciare, visto che piace molto anche a sua sorella Chiara. Tutti abbiamo avuto l'impressione, però, che al PM piaccia e non poco il Capitano: si metterà con Chiara per far ingelosire Anna o perché pensa che i suoi sentimenti non ...

SChiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino : Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di reclusione : Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino: Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di reclusione La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze dei soldati israeliani che avevano sparato al cuginetto, ferendolo gravemente. Da allora è diventata un simbolo della resistenza palestinese.Continua a leggere La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze […]