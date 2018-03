Che tempo che fa anticipazioni | Roberto Saviano torna da Fabio Fazio

Il nonno dello Chef e il suo mestiere perduto nel tempo : LEGGI ANCHE Altre recensioni su mostre, eventi e spettacoli a Torino Ha vissuto tutta la vita a Selvaggio di Giaveno, in un posto in cui una decina di famiglie d'inverno costruivano rastrelli in ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - ecco il tempo Che ci aspetta. Gli esperti - Che finora non si erano pronunciati - emanano un primo bollettino : È la domanda ridondante di questo periodo: “A Pasqua e Pasquetta sarà bel tempo?”. In milioni in tutta Italia si stanno chiedendo cosa fare nei giorni del 1 e 2 aprile, ma nessuno almeno finora, ha saputo rispondere a queste annose domande. Ora, grazie ai potenti mezzi tecnologici, è possibile prevedere il Meteo fino a qualche settimana d’anticipo e l’equipe de ilMeteo.it non ha dubbi: sarà una weekend caldo. Prende sempre più piede, ...

Fabio Fazio e Che tempo che fa - è finita? Perché la Rai potrebbe non rinnovare il programma per la prossima stagione : Il contratto di Fabio Fazio in Rai è finito dritto dritto alla Corte dei Conti in seguito alla segnalazione di Raffaele Cantone dell'Anticorruzione. Nel mirino il maxi-compenso che fu giustificato ...

“Che soddisfazione!”. Rivincita (e lacrime) per Anna Tatangelo. Nel mirino del gossip da settimane - la cantante si scioglie. E non trattiene la commozione : “Non mi sentivo così da tanto tempo” : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora nel mirino del gossip. La fine della loro storia d’amore, annunciata a mezzo stampa l’estate scorsa, ultimamente ha suscitato una gran curiosità. Anche perché dopo tanto silenzio (intervallato dal rumore a intermittenza di decine di pettegolezzi), Lady Tata ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che ha sollevato un polverone, tanto da far intervenire anche i figli del cantante, ...

Maltempo - gravi danni nelle MarChe : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche. E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo Basilicata - chiuso viadotto : verifiChe dei tecnici del Comune di Potenza : A Potenza, dove sta nevicando con insistenza dalla notte scorsa, “a causa del distacco di alcuni pannelli di cemento della spalla”, e’ stata disposta “in via precauzionale” la chiusura del viadotto ‘Vaccaro’, che collega viale dell’Unicef con la zona centrale del capoluogo lucano. Sul posto, nel pomeriggio, insieme a tecnici dell’amministrazione comunale che stanno effettuando verifiche sulla ...

Maltempo - Sos buChe : interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese : Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo. “Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi ...

Il maltempo non dà tregua : anChe venerdì pioggia e temperature invernali : BRINDISI - La buona notizia è che l'intensità del vento calerà notevolmente. Quella negativa è che la pioggia non darà tregua e le temperature saranno largamente al di sotto della media stagionale. ...

Maltempo - neve a Potenza : anChe domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...

Maltempo MarChe : Ceriscioli chiede lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha richiesto lo stato di emergenza per il Maltempo che ha colpito le Marche nei giorni scorsi. Il governatore ha inviato una nota al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli richiedendo il riconoscimento dello stato di emergenza per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Danni che hanno riguardato tutte le ...

Maltempo : la Regione MarChe chiede lo stato di emergenza : Il presidente Luca Ceriscioli, con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Angelo Borrelli, ha chiesto lo stato di emergenza per la Regione Marche, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio, con “notevoli danni“. “Criticita’ che a partire dal pomeriggio del 23 febbraio 2018 stanno creando ...

Meteo - Che tempo farà a Pasqua 2018 : le ultime tendenze : Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? È ovviamente ancora presto per avere certezze, ma le ultime tendenze Meteo non lasciano presagire nulla di buono. Mentre l’Italia è ancora alle prese con freddo e gelo...

Fabio Fazio - l'indagine sullo stipendio del conduttore di Che tempo che fa passa alla Corte dei Conti : e in Rai... : Grossissimi guai per la Rai e Fabio Fazio : il suo stipendio d'oro, infatti, torna nel mirino dell'Anticorruzione . A destare scandalo, infatti, è ancora una volta le decisione di Viale Mazzini presa ...

Maltempo - neve a Forca d’Acero : in azione anChe turbina : Spargisale e spazzaneve in azione sulla strada regionale 509, al valico di Forca d’Acero, tra le province di Frosinone e l’Aquila. I mezzi sono entrati in funzione nel tratto dal km 13+000 al km 9+680 spazzaneve e spargisale in azione. E’ stata impegnata anche una turbina per eliminare il manto nevoso e “allargare” la strada. L'articolo Maltempo, neve a Forca d’Acero: in azione anche turbina sembra essere il ...