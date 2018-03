Che succede ora che è fallita la trattativa sulla presidenza delle Camere?

“Fa male - non deve succedere più”. Arisa - Che ti succede? Le accorate parole della cantante sui social Che hanno fatto preoccupare i fan. Cos’è Che rende triste (e addolorata) la cantante : “Menomale che la febbre d’amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male”. parole, in prosa per una volta e non in musica, di un’Arisa mai così affranta, che ha cercato lontano dall’Italia la sua personalissima cura per guarire il cuore, evidentemente ferito dopo essere rimasta single. Una situazione che evidentemente continua a pesare molto nella ...

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Ma il monopolio della vita digitale di 2,3 miliardi di utenti nel mondo , questi i numeri di Facebook, comincia a preoccupare. È come se il potere di queste società sia diventato consapevolezza ...

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Il primo sito ieri ad aver intuito quello che stava per succedere con buona probabilità è stato il magazine di informazione tecnologica Cnet.com, che nelle prime ore della mattinata ha rilanciato (su Twitter) un suo vecchio articolo, datato gennaio 2017: How to delete your Facebook account, once and far all (Come cancellare il tuo account Facebook una volta per tutte), dove elenca una serie di cose da fare per uscire dalla ...

“Fermi tutti”. Mitra e pistole - panico all’Ikea (in Italia). Succede tutto nel giro di qualChe minuto : “un blitz rapidissimo e preparato da veri professionisti” : Sono stati minuti di vero panico all’Ikea: Succede tutto in un negozio in Italia. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come riporta il quotidiano Il Mattino. Intanto il mega store era strapieno in quel momento. Era l’ora di massima punta, poco dopo mezzogiorno, quando un commando di almeno sei malviventi, armati con pistole e un kalashnikov, hanno fatto irruzione domenica mattina nel complesso di Afragola, Napoli. ...

Infortunio Alex Sandro - Che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano : Infortunio Alex Sandro – La Juventus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli Infortunio, in particolar modo nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problema alla coscia destra, la sosta aiuta la Juventus con ...

Italia - Mondo - quale Futuro? Che succederà domani? : Tanto, con una visione nuova del Mondo; una visione che deve avere il sapore umano di universalità, così come nel pensiero del sociologo Zygmunt Bauman che ci ha lasciato in eredità il progetto di un ...

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello Che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

“Che le succede!”. Domenica Live - paura in studio per Cecilia Capriotti. Si sottopone a un esperimento e qualcosa va storto : Tra accuse di tradimento, canne viste e non denunciate, l’addio presunto di Alessia Marcuzzi e le spifferate di una Eva Henger in versione agente del KGB, l’Isola dei Famosi si avvia al suo epilogo. Un’edizione quanto mai incerta dove, ad oggi, non è emerso un vero leader con i dualismi si sono ridotti a pochi bisticci per il cibo. Se in Honduras quindi la vita scorre abbastanza tranquilla, fuori non può dirsi altrettanto. Ieri, durante ...

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft al 19 marzo - non si può giocare : Che succede? : Oggi 19 marzo Rainbow Six Siege sta avendo Problemi: non si può giocare. In realtà per ore non si potranno giocate nessuno dei titolo Ubisoft, almeno online. Il motivo? Una manutenzione all'infrastruttura dei server, iniziata in Italia stamattina alle 5:00 e si concluderà alle 13:00 sempre ora italiana. Oltre ai giochi anche i siti ufficiali Ubisoft sono stati coinvolti in questo down, questo significa che il forum ufficiale, account e siti non ...

Che succede dentro TIM? : Un aggressivo fondo di investimenti americano chiede la rimozione del presidente e di parte del CdA, accusandoli di scarsa indipendenza The post Che succede dentro TIM? appeared first on Il Post.

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anChe il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

“Se rubi in Italia - non succede nulla”. L’intercettazione tra due albanesi e il commento del procuratore di Bergamo - Che ‘gli dà ragione’ : Da un’intercettazione telefonica fra due albanesi che si accordano su furti da fare nelle stazioni di servizio, emerge come sia considerato il sistema giudiziario Italiano. Il procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli commenta l’intercettazione e spiega perché la normativa è deficitaria. Tanto da indurre anche malviventi stranieri a venire in Italia per compiere i loro reati. Come non bastasse, i dati “ci dicono che il nostro ...

“L’ho fatto per Silvia”. La sorpresa di Fabrizio Corona alla sua fidanzata - inattesa e davvero “originale” - Che ha spiazzato tutti : Che stia per succedere qualcosa di grosso tra i due? : Un periodo davvero felice, questo, per Silvia Provvedi. Prima, la cantante ha potuto finalmente riabbracciare fuori dal carcere il suo Fabrizio Corona, un incontro puntualmente immortalato dalle telecamere e diventato virale sui social. Poi la soddisfazione di aver conquistato la finale di Dance Dance Dance in coppia con la sorella Giulia. Ora, è proprio il fidanzato a darle un’altra piccola gioia, tributandole omaggio con un ...

Fantacalcio - Serie A : Che succederà nei testa-coda di giornata? : Che succede se la corsa Champions si intreccia con la lotta salvezza? La temperatura si alza, soprattutto nel girone di ritorno quando i punti pesano di più, sia nella parte alta che in quella bassa ...