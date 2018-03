“Che soddisfazione!” Rivincita e lacrime per Anna Tatangelo Nel mirino del gossip da

caffeinamagazine

: Che soddisfazione impagabile vedere #allegri che se ne va un minuto prima della fine. #SpalJuve - lucatelese : Che soddisfazione impagabile vedere #allegri che se ne va un minuto prima della fine. #SpalJuve - Ivo_Serentha : Che soddisfazione ieri sentire che i fivestars non faranno patti col caimano,come fece il rottamatore già... - ilgiovanerajah : RT @Lele24T: Io non rientro in nessuna categoria. Che soddisfazione. -

(Di venerdì 23 marzo 2018)e Gigi D’Alessio ancora neldel. La fine della loro storia d’amore, annunciata a mezzo stampa l’estate scorsa, ultimamente ha suscitato una gran curiosità. Anche perché dopo tanto silenzio (intervallato dal rumore a intermittenza di decine di pettegolezzi), Lady Tata ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che ha sollevato un polverone, tanto da far intervenire anche i figli del cantante, prima Ilaria (severissima con), poi Claudio. E Gigi? Muto: “Gigi – si legge su Chi – si è chiuso in un inspiegabile silenzio. Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia, anzi fa di più ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia”. Ma le dichiarazioni della cantante ...