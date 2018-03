Che cos' è l' acqua micellare Sapevatelo

Camere - Guerini (Pd) : “Tocca ai vincitori fare una proposta - accordo Che hanno costruito in questi giorni non tiene” : “L’accordo che hanno costruito in questi giorni non tiene. La proposta tocca a chi ha vinto le elezioni, il Pd oggi va verso la scheda bianca”. Così il deputato dem Lorenzo Guerini, prima della riunione del gruppo Pd, in merito allo stallo sull’elezione dei presidenti di Camera e Senato, a poche ore dalle prime votazioni. L'articolo Camere, Guerini (Pd): “Tocca ai vincitori fare una proposta, accordo che hanno ...

Movecoin - l'app Che ti fa muovere a tutti i costi : "Guadagni 10 centesimi per ogni km" : Più cammini (o pedali), più guadagni. La versione nostrana di Sweatcoin fa accumulare moneta digitale in base all'attività fisica, da spendere negli store...

“Che soddisfazione!”. Rivincita (e lacrime) per Anna Tatangelo. Nel mirino del gossip da settimane - la cantante si scioglie. E non trattiene la commozione : “Non mi sentivo così da tanto tempo” : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora nel mirino del gossip. La fine della loro storia d’amore, annunciata a mezzo stampa l’estate scorsa, ultimamente ha suscitato una gran curiosità. Anche perché dopo tanto silenzio (intervallato dal rumore a intermittenza di decine di pettegolezzi), Lady Tata ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che ha sollevato un polverone, tanto da far intervenire anche i figli del cantante, ...

Cosa ha deciso la Fed nel meeting di marzo - e perché non siamo sorpresi - : Powell ha indicato infatti che il mercato del lavoro rimane forte, l'economia continua a espandersi e l'inflazione sembra muoversi verso l'obiettivo. In tale ottimistico quadro di ripresa ancora ...

SCheletro alieno trovato nel deserto del Cile : ecco di cosa si tratta : Un alieno di 15 centimetri, un cranio allungato, orbite ocularo oblique, solo 10 costole. Così era apparsa a tutti la strana creatura trovata ad Atacama in Cile, ma la scienza ha svelato finalmente di cosa si tratta. Lo Scheletro è quello di un feto umano di sesso femminile, deformato da una manciata di anomalie genetiche, alcune delle quali sconosciute finora. ...

YouTube vieterà la pubblicazione di video Che promuovano la vendita e la costruzione di armi : YouTube ha annunciato che non permetterà più la pubblicazione di video che promuovano la costruzione e la vendita di armi e dei loro accessori, come le munizioni. La nuova politica è stata sviluppata negli ultimi quattro mesi e comincerà a The post YouTube vieterà la pubblicazione di video che promuovano la vendita e la costruzione di armi appeared first on Il Post.

Sabrina Salerno Che fine ha fatto? Ecco cosa fa per vivere! : Sabrina Salerno, icona della televisione italiana degli anni ottanta, compie cinquanta anni. Ma cosa fa oggi per vivere? Ecco come è cambiata la sua vita e come si mantiene la showgirl! Esplosiva, seducente e bellezza mozzafiato, così appariva Sabrina Salerno agli occhi dei maschietti italiani negli anni ottanta. All’epoca dei fatti, la donna fu scoperta da Claudio Cecchetto. Ma che fine ha fatto la bellissima showgirl? La donna ha ...

"Errore Che costerà caro Ora l'economia Usa rischia una dura frenata" : L'America potrebbe scivolare in recessione in assenza di un intervento della Fed? 'Grazie a consumi e redditi in crescita e al taglio delle tasse, è più probabile solo un rallentamento dell'economia'.

In sei città parte la sperimentazione del taser - l'arma Che blocca con una scossa : Saranno sei le città che inizieranno la sperimentazione del taser , la pistola elettrica che immobilizza con una scossa e permette alle forze dell'ordine di evitare la colluttazione con la persona ...

Cos’è questa storia della mummia Che sembra un alieno : Uno studio ha dimostrato che era solo una neonata con gravi malformazioni; lo studio del suo DNA potrebbe aiutare a capire perché alcuni bambini nascono morti The post Cos’è questa storia della mummia che sembra un alieno appeared first on Il Post.

“AnChe tu dovevi lasciarmi?”. Le lacrime di Teresa Cilia. Le parole accorate di uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Cosa le è successo (di molto brutto) : Una brutta notizia arrivata proprio in queste ore e che sta facendo il giro dei social, con i fan a lasciare messaggi di cordoglio alla loro beniamina. Un grave lutto ha infatti colpito Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico ricorda ancora molto bene, oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siciliana ha infatti perso l’amata nonna: una perdita che la giovane sente ...

Amici - Alessandra Celentano e la malattia Che la costringe a non ballare : La maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano, si racconta al settimanale DiPiù. Una malattia l'ha costretta a rinunciare a ballare. Si tratta della sindrome dell'alluce rigido. È lei stessa a raccontarne i particolari sulle pagine del giornale: Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci. È un male diffuso fra i ...

Beatrice Valli sta male/ Che cos'ha? Ricoverata in ospedale - Marco Fantini la assiste : Beatrice Valli si è sentita male e ha passato una giornata in ospedale cancellando i suoi impegni ma avendo al fianco il suo amato Marco Fantini, ma cosa le è successo?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Che cosa è stato il boato Che si è sentito in Lombardia : Il boato avvertito in Lombardia è il classico assordante rumore provocato dalla rottura della barriera del suono. Si parla di 'barriera del suono' o anche 'muro del suono' in quanto la resistenza dell'...