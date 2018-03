Tumori : in barca dopo il cancro - Cercasi 150 donne per studio sulla velaterapia : Sono donne che sanno navigare in acque agitate. Tutte hanno dovuto affrontare la bufera che il cancro ha scatenato sulle loro vite, ne sono uscite in piedi e sono andate per mare, sfidando il vento e le onde per dire al mondo “ci sono ancora, sono viva e ho saputo rialzarmi“. Storie di 20 ‘Pazienti a bordo’, le protagoniste di un progetto che vede alleati l’università Statale di Milano e il Centro velico ...