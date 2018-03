Al primo turno il candidato indipendentista Jordi Turul non è stato eletto presidente della Catalogna dal Parlamento di Barcellona. Decisiva l'astensione dei 4 deputati secessionisti di sinistra della Cup. 64 i voti a favore (Jxcat e Erc), 65 contrari (Cs, Psc, Pp, Podemos) oltre alle 4 astensioni. I deputati indipendentisti in esilio in Belgio,Puigdemont e Comin, non hanno potuto partecipare al voto. Un secondo turno è previsto sabato.(Di venerdì 23 marzo 2018)

