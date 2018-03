Catalogna | incriminati Puigdemont e 12 indipendentisti | rischiano 30 anni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018)l’ex presidente Carles Puidgemont e il candidato alla presidenza, Jordi Turull. Ma anche l’ex vicepresidente dellaOriol Junqueras, l’ex presidente del Parlament Carme Forcadell e la leader di Erc Marta Rovira a cui si aggiungono gli ex ministri del Govern, gliJoquim Forn, Raul Romeva, Clara Ponsati, Josep Rull, Toni Comin e Dolors Bassa, i due leader della società civile Jordi Sanchez e Jordi Cuixart. Il gip del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena li ha formalmenteper ribellione e rinviato a giudizio. Se ritenuti colpevoli30di carcere. Le accuse – Llarena ha accusato Puidgemont, al momento in esilio autoimposto in Belgio come Ponsati e Comin, di aver organizzato il referendum sull’indipendenza a ottobre dell’anno scorso nonostante il divieto imposto da Madrid e “i gravi rischi di ...