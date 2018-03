swissinfo.ch

: Catalogna: decine migliaia in piazza per denunciare arresti. - National : Catalogna: decine migliaia in piazza per denunciare arresti. - coiamb : RT @Foreign_Cat: Si parla di avere un President a Catalogna è decine di queste macchine sono già per le strade, direzione Barcelona. #catal… - Llibertatydmoc : RT @Foreign_Cat: Si parla di avere un President a Catalogna è decine di queste macchine sono già per le strade, direzione Barcelona. #catal… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...