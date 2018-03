Casting per una fiction | un film | cortometraggi | una serie TV per la Rai e altro

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al Casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...

Al via i Casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Casting per un film su Antonio Ligabue ma anche tanto altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilira' di prendere parte a Casting e provini per un nuovo importante film dedicato al grande pittore Antonio Ligabue, ma anche per alcuni spettacoli teatrali e per importanti eventi. Istituto Teatrale Europeo L'Istituto Teatrale Europeo cerca un giovane attore, che abbia anche un'ottima dimestichezza con la chitarra, per uno spettacolo teatrale che andra' in scena la prossima estate. Prevista ...

Casting per un film su Antonio Ligabue ma anche tanto altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilirà di prendere parte a Casting e provini per un nuovo importante film dedicato al grande pittore Antonio Ligabue, ma anche per alcuni spettacoli teatrali e per importanti eventi. Istituto Teatrale Europeo L'Istituto Teatrale Europeo cerca un giovane attore, che abbia anche un'ottima dimestichezza con la chitarra, per uno spettacolo teatrale che andrà in scena la prossima estate. Prevista retribuzione. ...

Come partecipare ai Casting per L’Amica Geniale : la serie Rai e HBO a caccia di comparse : La collaborazione tra Rai e HBO darà vita ad una delle serie più attese della prossima stagione tv e adesso è chiaro anche Come partecipare ai casting per L'Amica Geniale. Dopo mesi di rumors e mancate conferme, presto cast e crew saranno a lavoro sulla prima stagione della serie ispirata al primo volume della tetralogia di Elena Ferrante con la regia di Saverio Costanzo. Inizieranno proprio la prossima estate le riprese degli otto episodi e ...

Grande Fratello 2018 : in corso i Casting per l’edizione Nip. Ecco le prossime tappe : Barbara Palombelli Il nodo sulla conduzione non è ancora stato sciolto, almeno ufficialmente (per l’arrivo di Barbara Palombelli è ormai fatta). Ma la macchina di Grande Fratello 2018 si è già messa in moto da tempo. Sono infatti in corso da qualche settimana i casting per partecipare alla quindicesima edizione (la diciassettesima, se si conteggiano anche le due annate ‘vip’), e il grosso degli appuntamenti sarà proprio ...

Aperti i Casting de I Bastardi di Pizzofalcone 2 a Sorrento : tutti i dettagli su come partecipare : Si sono appena Aperti i casting de I Bastardi di Pizzofalcone 2 in onda, molto probabilmente, a fine anno, con una nuova stagione. Ad annunciare nuovi episodi per l'apprezzata fiction di Rai1 era stato Alessandro Gassmann, protagonista e interprete dell'ispettore Ljacono, e successivamente la notizia era stata confermata da Maurizio De Giovanni, scrittore del romanzo da cui è stata tratta. La seconda stagione sarà probabilmente composta di ...

Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i Casting del trono over. Corteggiatori condivisi con Gemma? : Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi Corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i Casting del trono over per corteggiarla : Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:16:00 GMT)

La direttrice del Casting di The Crown svela il motivo per cui ha scelto Olivia Colman per sostituire Claire Foy : La seconda stagione di The Crown è ormai archiviata, il che significa che Netflix ha già per la mente solo la terza stagione, che rappresenterà un significativo punto di svolta dal momento che l'intero cast sarà rivoluzionato per seguire la crescita anagrafica e non solo dei protagonisti. Come sappiamo ormai da mesi, sarà Olivia Colman a prendere il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II: l'ingresso nel cast dell'attrice ...

Al via i Casting per il Premio Terra Jonica 2018 che si svolgerà ad agosto : Tantissime novità in vista della prossima estate per l’organizzazione di moda e spettacolo Giuseppe Stigliano Management e per l’associazione culturale

Video spot di The Voice of Italy 2018 con Francesco Renga - Al Bano - J-Ax e Cristina Scabbia : Casting ancora aperti : Il primo spot di The Voice of Italy 2018 con i quattro (quasi del tutto) nuovi coach del talent della Voce di Rai2 ha fatto il suo debutto in rotazione televisiva durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2018, trasmesso in prima serata da Rai1. Si tratta del debutto tv della nuova formazione del programma. Lo spot mostra infatti i giudici e coach di quest'edizione presentandoli per la prima volta al pubblico: Francesco Renga, Al Bano, ...

West Side Story - Steven Spielberg si prepara a girare il remake. Su Twitter il bando per il Casting : Steven Spielberg girerà il remake di West Side Story, il film vincitore di 10 premi Oscar. Dopo il successo di The Post, il regista americano è pronto a tornare dietro la macchina da presa per cimentarsi per la prima volta nella sua carriera con un musical. La versione di Spielberg si baserà su un adattamento del testo originale da parte dell’autore Tony Kushner, con cui ha già collaborato per i film Lincoln e Munich. Il bando per i ...

Nuovi Casting per il film di Marco Bellocchio e altro ancora Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte ai casting e provini per il nuovo film diretto dal noto regista Marco Bellocchio, ma anche di partecipare alle selezioni per il Grande Fratello e per La Prova del Cuoco. Il traditore ancora casting per il nuovo film di Marco Bellocchio dal titolo provvisorio Il traditore. Le prossime selezioni si terranno a Catania, all'Open Via Porta di Ferro, 38 lunedì 29 e martedì 30 gennaio, ...