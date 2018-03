Casalesi | super boss contro | Zagaria a Iovine | «Falso pentito»

Gli avvocati del superboss dei Casalesi Michele Zagaria scrivono al giudice : "È depresso per il 41bis troppo duro" : Una relazione con consulenza medica e diagnosi di forte stato depressivo è stata inviata dagli avvocati del boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, ai giudici titolari dei processi in cui è imputato. Sotto accusa il 41bis, che per Zagaria, detenuto a Milano-Opera, "è davvero troppo duro", dice Angelo Raucci, suo legale insieme con Andrea Imperato. Talmente duro che "per protesta Zagaria ad alcuni processi ha revocato me ...