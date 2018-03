Casa occupata a Palermo | trasformata in un deposito di false griffe

Milan-Yonghong Li - la Figc preoccupata : la situazione in Casa rossonera : Il Milan finalmente sta raggiungendo importanti risultati in campo, dopo un inizio di stagione complicato, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League. Ma a tenere banco è anche il futuro del club e di Yonghong Li, preoccupata anche la Figc, ecco le parole del commissario Fabbricini: “Sono preoccupato per il Milan in quanto è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo della ...

Casa popolare occupata. I vicini di Casa : 'Sono arrivati anche i mobili' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO In via Gronchi sarebbero arrivati arrivati anche i mobili. Lo denunciano i residenti della palazzina riferendosi alla vicenda della donna di quarant'anni che, all'inizio del ...

Rioccupata la Casa sgomberata quattro giorni fa : Occupazione continua. San Siro, Corvetto, via Quarti, via Salomone. Sono alcuni dei quartieri della città, come raccontano le cronache di questi giorni, al limite dell'imbarazzante. Palazzi che hanno percentuali di occupazioni abusive che variano dal 30 al 50 per cento e dove gli interventi vengono fatti uno alla volta. A San Siro su 3.000 appartamenti, ne sono occupati abusivamente 1.000. In via Quarti a Baggio per esempio, su 3.000 ...

Milano : sgomberata Casa anziana occupata mentre era in ospedale : Milano, 19 gen. (askanews) Gli agenti del commissariato Mecenate, insieme a Carabinieri e a personale dell'Aler, hanno effettuato lo sgombero di un alloggio in Via Salomone a Milano assegnato ad una ...

Occupata la Casa dell'anziana E il racket minaccia la vicina : Il pianerottolo è pulito e su una delle porte è stata affissa una massima evangelica. Potrebbe sembrare un qualsiasi edificio erp di Milano: ai piani del civico 36 di via Salomone si trovano porte sfondate, alcune lasciate direttamente sul balconcino comune, lastre anti occupazioni, il muro che corre lungo le scale in vetrocemento per garantire la luminosità degli ambienti e qualche zona più normale come quella di Rosa. Anzi, quella che era di ...

Bottiglia contro bus da Casa occupata : 02.21 Bottiglia scagliata contro un autobus a Firenze da un immobile occupato da tempo da un gruppo di extracomunitari. E'successo nel quartiere periferico delle Piagge. La Bottiglia lanciata ha spaccato un vetro del mezzo di trasporto mentre era in sosta a una fermata. Tra i passeggeri alcuni ragazzi, che hanno immediatamente offerto il loro aiuto all'autista e si sono messi a disposizione delle autorità.