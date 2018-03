Casa chiusa sì | ma con le bambole

Bufera di neve negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiusa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

Roma città chiusa. La strategia anti-neve di Virginia Raggi è 'tutti a Casa' : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli ...

Roma città chiusa. Tutti a Casa - così Virginia Raggi ha evitato il caos in città e il danno d'immagine : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli uffici, delle scuole, delle università, dei parchi e perfino dei cimiteri. La grande ritirata, insomma. Si resta a casa, così da scongiurare polemiche e immagini di caos e delirio per le strade a pochissimi giorni dal voto. Immagini che ...

Maltempo Firenze : rischio slavine - chiusa la SP77 dell’Alpe di Casaglia : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono previste per oggi e domani deboli nevicate fino a quote collinari nei comuni dell’Alto Mugello. La Sp 477 – dell’Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio) – è attualmente chiusa dal km 7+000 al km 12+400 per rischio slavine. “Nei prossimi giorni – si spiega in una nota – è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i ...

Presidio di Casa Pound Tensione in largo Pigarelli Strada chiusa al traffico

A Parigi ha aperto una Casa chiusa di sole Sex Dolls : Per accedere alla struttura, o anche solo per conoscerne l’indirizzo esatto, è necessario prenotare un appuntamento. E scegliere una delle quattro professioniste che vi lavorano giorno e notte. A Parigi, dove – lo ricordiamo – la prostituzione non è legale, è stata ufficialmente inaugurata nel 14° arrondissement la primissima casa chiusa francese popolata esclusivamente da Sex Dolls. Una sorta di motel a ore, in cui è possibile ...

Gloria è morta asfissiata - il papà : 'Costretta dai pompieri e restare chiusa nella Casa' : CAMPOSAMPIERO Il papà di Gloria ha parlato con il coroner di Londra. E da lui ha saputo come è morta sua figlia. Non bruciata dalle fiamme del drammatico rogo di Londra, ma asfissiata, assieme al ...

Maltempo Toscana : chiusa per frana la Sp Alpe Casaglia a Borgo San Lorenzo : chiusa, a causa di una frana di massi e detriti, in seguito alle abbondanti piogge, la strada provincialo’e 477 dell’Alpe di Casaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Lo rende noto la Metrocitta’ di Firenze. La frana, si spiega, ha interessato “la scarpata di monte riversando sulla sede stradale una notevole quantita’ di massi e detriti ostruendo di fatto la carreggiata ed impedendo la circolazione e al ...

Macerata - uccisa e chiusa in due valigie : trovati grossi coltelli a Casa del killer : C'è anche il vilipendio di cadavere tra le ipotesi di reato a carico di Innocent Oseghale, l'uomo in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Pamela ...

Ragazza fatta a pezzi chiusa nelle valigie - fermato uno spacciatore. Nella sua Casa gli abiti di Pamela : MACERATA - Si chiama Innocent , una beffa, , Innocent Oseghale , lo spacciatore nigeriano di 29 anni fermato dai carabinieri del comando provinciale di Macerata per l'orrendo omicidio di Pamela ...

Cinghiale in giardino - famiglia rinchiusa per ore in Casa : Chieti - Una famiglia di Vasto, residente in via del Porto, è chiusa da ore in casa per la presenza nel giardino della loro villetta di un grosso Cinghiale. È stato chiesto l'intervento dei Carabinieri Forestali della locale stazione che hanno provveduto ad allertare la Provincia di Chieti che sta inviando un addetto e un selecontrollore. Molto probabilmente l'ungulato verrà abbattuto. A presidiare l'animale i ...

Chiusa 14 anni in Casa - il papà a 'Chi l'ha visto?' : 'lei voleva vivere così' : Ha trascorso 14 anni della sua vita reclusa in casa, ma per suo padre non c'è niente di strano perché era lei che aveva scelto di vivere così. Era diventata un fantasma a Polignano a Mare (Bari), Paola Manchisi, trovata morta lo scorso 6 gennaio, rannicchiata in posizione fetale quasi completamente nuda nel pavimento della cucina tra escrementi. A coprirla un piumone vecchio e sudicio. Aveva 31 anni, pesava 30 chili. La trasmissione 'Chi l'ha ...

Storia di Paola - chiusa in Casa sua per 14 anni fino alla morte. Ora il muro di silenzio si sgretola : E' morta nel giorno della festa della Befana, chiusa dentro quella porta da cui non usciva mai ma da cui i vicini hanno detto di veder uscire topi e scarafaggi. La sua vita è divisa in due parti: la ...