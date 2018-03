Cancro | “sopravvivenza in Italia superiore a media europea | ma al Sud si muore di più

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Le chiavi per scardinare ilsono nascoste nel nostro stesso organismo, tra le pieghe delle sue difese immunitarie. Sono sempre state lì, inaccessibili e spesso sconosciute. Negli ultimi anni, però, gli scienziati stanno imparando a individuarle e a decifrarle. È una delle frontiere della medicina moderna: agire non solo direttamente sul tumore o sulle sue cause, ma sul sistema immunitario, addestrandolo e potenziandolo con interventi mirati e, il più possibile, personalizzati. Gli esperti definiscono immunoterapia questa innovativa strategia. Inserita di recente dalla rivista Science nell’annuale top ten dei progressi compiuti dalla scienza, “l’immunoterapia sta già cambiando la storia naturale di molti tipi di tumore e caratterizzerà sempre di più la lotta alnel Terzo millennio. Coronando, in questo modo, il sogno dei padri della medicina di sconfiggere il...