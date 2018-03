Pd e M5S voteranno scheda bianca - per i presidenti delle Camere è stallo totale : Chi saranno i prossimi presidente delle Camere , e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Camere - stallo sui presidenti - le conseguenze del weekend in bianco : Il parlamento italiano (Getty) Domani sera avremo il presidente del Senato. Per quello della Camera potrebbe iniziare un percorso un po’ più complicato che non è detto possa risolversi nel giro del fine settimana. Eppure sembrava tutto deciso, tutto stabilito, tutto sciolto dal risolutore Matteo Salvini – l’unico che si è mosso a tutto campo – con Montecitorio al Movimento 5 Stelle e Palazzo Madama a Forza Italia. Il nome di Paolo Romani, che ...