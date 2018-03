Camere - Salvini "vira" su Bernini. Berlusconi convoca vertici Fi : Roma, 23 mar. , askanews, - Mossa a sorpresa di Matteo Salvini sulle presidenze delle Camere. Se Forza Italia insiste su Paolo Romani per lo scranno più alto del Senato, lui annuncia che i leghisti ...

Parlamento - fumata nera alle Camere Salvini : "Lega vota Bernini al Senato : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Loggia 2018 - Salvini conferma Vilardi per la Lega/ Camere : "Con passo indietro - si chiude entro sabato" : Loggia 2018, Salvini conferma Vilardi per la Lega. E sulle Camere: "Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato". Le ultime notizie.

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camere - Cicchitto (Civica popolare) : “Salvini? Non è nel suo interesse rompere con Berlusconi” : “Sta andando in modo paradossale: Salvini e Di Maio hanno scoperto all’improvviso che esiste anche Berlusconi”. Fabrizio Cicchitto, presidente uscente della commissione esteri alla Camera, commenta così la prima giornata di voto per i presidenti di Camera e Senato. “Non credo che sia dell’interesse di Salvini rompere con Berlusconi”. L'articolo Camere, Cicchitto (Civica popolare): “Salvini? Non è nel suo ...

Camere - Salvini : 'Se tutti fanno passo un indietro ok ai presidenti sabato' : "Il mio auspicio è che entro sabato vengano eletti i presidenti di Camera e Senato. Se tutti fanno quello che ha fatto la Lega, e cioè un passo indietro, si chiude". Lo ha detto il leader del ...

Silvio Berlusconi furibondo con Luigi Di Maio : 'Mi prendo tutto - Camere e Senato'. Ma Matteo Salvini... : Dopo l'ennesima chiusura del M5s e Luigi Di Maio su Paolo Romani , i fedelissimi danno conto di un Silvio Berlusconi letteralmente furibondo. E ancora, il nervosismo è dovuto a un ulteriore sfregio ...

Matteo Salvini - azzerate le trattative per le presidenze delle Camere : 'Al tavolo deve esserci anche il Pd' : Saltato il tavolo proposto da Silvio Berlusconi per mettere insieme tutti i leader dei partiti e trovare un accordo sulle nomine dei presidenti delle Camere, la trattativa prosegue a distanza e a ...

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Salvini : le trattative sono azzerate : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Il leader leghista: «Una Camera spetta al centrodestra»

Camere - Salvini : “Non faccio nomi - ma è ovvio che alla coalizione di centrodestra spetti una delle due cariche” : “Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra è ovvio”. Così Matteo Salvini dopo la riunione con i deputati della Lega, in merito allo stallo sulle presidenze e al veto del M5s su Paolo Romani. Il segretario della Lega non ha però risposto a chi gli chiedeva se il capogruppo forzista al Senato Paolo Romani resta o meno in campo, aprendo al dialogo con gli altri partiti: “Tutti possono discutere”. L'articolo ...

Salvini dice che le trattative per le Camere sono azzerate : Roma, 22 mar. , askanews, 'Se si riparte nelle trattative, si riparte'. Lo afferma Matteo Salvini conversando con i giornalisti alla Camera. Quindi è tutto azzerato? 'Mi sembra proprio di sì'. Il Pd ...

Camere - Salvini : ripartire da zero - con Pd : 17.20 "Pur di risolvere la situazione siamo pronti a tutto, tavoli e tavolini".Così il segretario della Lega Salvini commenta lo stallo sulle presidenze delle Camere. "Si riparte da zero e partecipi anche il Pd. Era quello che auspicavamo", aggiunge Salvini. Ai cronisti che chiedono se il Pd possa ambire a una delle presidenze, risponde: "Parliamo di tutto"."Non faccio nomi,ma è ovvio che una Camera vada al centrodestra".Ha sentito Di Maio ...