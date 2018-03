Camere | Renzi al debutto da senatore | ' Ora sto zitto per due anni'

Camere - la fuga di Renzi dopo la prima votazione : “Stallo su Romani? Non so niente…” : dopo la prima votazione per la presidenza del Senato, terminata con una fumata nera, l’ex premier Matteo Renzi è uscito da Palazzo Giustiniani senza commentare con i cronisti: “C’è lo stallo su Romani? Non so niente…” L'articolo Camere, la fuga di Renzi dopo la prima votazione: “Stallo su Romani? Non so niente…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Beccato così per strada”. Renzi - le teleCamere riprendono tutto. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo - ecco cosa fa il dimissionario segretario del Pd : “Questo è stalking!”, esordisce con queste parole Matteo Renzi intercettato da Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il dimissionario segretario del Partito democratico ha deciso di ‘abbandonare’ la politica e tornare a un vecchio amore: il tennis. E così, mentre persistono molti punti interrogati sul governo che nascerà, Matteo Renzi si rilassa riprendendo in mano la ...

ORFINI - ALLEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Elezioni 2018 - Renzi si dimette : "Lascio la guida del Pd dopo l'insediamento di Camere e Governo" : Con Di Maio e Salvini ci dividono tre elementi chiave: il loro anti-europeismo, la loro anti-politica e l'odio verbale che hanno avuto contro i militanti democratici. Siamo orgogliosi dei nostri ...

M5s aspetta dimissioni Renzi e annuncia rosa di nomi per Camere : Roma, 5 mar. , askanews, Al comitato elettorale M5s all'hotel Parco dei Principi non aspettano le dichiarazioni di Matteo Renzi: in sala stampa non si paleserà nessuno a commentare le parole del ...