Camere | niente intesa sui presidenti | prime fumate nere M5S | FI e Pd | scheda bianca

Camere - niente intesa sui presidenti. Prima fumata nera a Montecitorio. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Salvini : su presidente Camere faremo nostre proposte. Niente accordi organici con Pd e M5S : Carlo Calenda mi fa "tristezza" dice il leader leghista. Lo vede come un avversario? "Non lo vedo proprio, non ha avuto nemmeno il coraggio di candidarsi e sottoporsi al giudizio degli elettori". Contestato da due donne poi ironizza: rosiconi di sinistra

Rintracciato il bambino che canta Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro - una storia di sentimenti positivi dalla Cameretta al Forum di Assago (video) : Si chiama Giuseppe, il bambino che canta Non mi avete fatto niente in un video pubblicato su Internet nei giorni scorsi, e che ha suscitato la curiosità di Ermal Meta. Proprio due giorni fa, il cantautore di Fier si è imbattuto in un video in cui un bambino canta il successo sanremese, nonché canzone vincitrice della kermesse, Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro (ne avevamo parlato qui). Colpito dalle doti musicali ...