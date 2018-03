Camere | Meloni chiama centrodestra a responsabilità | ora nuovo vertice

Camere : Meloni - stallo per impuntature : ...è avere un Parlamento funzionante nel minore tempo possibile perché gli italiani hanno altre priorità e vedere questo spettacolo che si protrae per lungo tempo non aiuta la credibilità della politica"...

Camere : Meloni - stallo per impuntature : ...è avere un Parlamento funzionante nel minore tempo possibile perché gli italiani hanno altre priorità e vedere questo spettacolo che si protrae per lungo tempo non aiuta la credibilità della politica"...

Camere : Meloni - stallo per impuntature : ...è avere un Parlamento funzionante nel minore tempo possibile perché gli italiani hanno altre priorità e vedere questo spettacolo che si protrae per lungo tempo non aiuta la credibilità della politica"...

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...