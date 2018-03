Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Presidenze Camere - M5s vota bianca alle prime due votazioni : Roma, 23 mar. , askanews, I parlamentari del Movimento cinque stelle votano oggi scheda bianca sia alla Camera che al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti della Camere. L'...

Camere - M5S e Pd verso scheda bianca : 9.45 Riunione congiunta dei parlamentari M5S nel giorno in cui cominciano le votazioni per le presidenze di Camera e Senato. Nel corso del vertice è giunta dal leader Di Maio l'indicazione di voto: per entrambe le Camere, scheda bianca nelle prime due votazioni. Riuniti anche i gruppi parlamentari Pd, senza Renzi, atteso al Senato: l'incontro lampo, conferma la scheda bianca anche da parte del Pd e il reggente Martina annuncia una nuova ...

