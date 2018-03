Camere | foto di gruppo e blu Il primo giorno sui banchi della XVIII legislatura

“La cosa più bella!”. Isola. Stefano De Martino - il dolcissimo dietro le quinte. L’inaspettata confessione dell’opinionista e le foto (mai viste) scattate lontano dalle teleCamere : Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Il mitico ballerino ha spodestato Stefano Bettarini lasciato il suo caro programma, Amici di Maria de Filippi, per intraprendere questa nuova avventura in Honduras dove si è trasferito ormai da due mesi. Stefano è personaggio molto amato dal pubblico soprattuto da quello femminile che non riesce a resistere al suo indiscusso fascino: modi gentili, fisico scolpito, e ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa non quadra rispetto al primo arrivo in Honduras - quando l’attrice appariva così davanti alle teleCamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ non sfugge e il foto-confronto non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...

Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5 - 93 pollici e quattro fotoCamere : Huawei Y9 (2018) è il nome di uno degli smartphone che il produttore cinese si starebbe preparando a lanciare sul mercato. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5,93 pollici e quattro fotocamere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le migliori fotoCamere mirrorless del 2018 : Quali sono le migliori fotocamere mirrorless che si possono acquistare in questo momento? Abbiamo scelto cinque modelli tra i più nuovi e tra i più significativi delle grandi marche. Prima di tutto, però, che cosa sono le fotocamere mirrorless? Come suggerisce il nome stesso, sono macchine fotografiche sprovviste di specchio: nello specifico, di pentaprisma che nelle reflex riflette la luce entrata dall’obiettivo verso il mirino ottico. ...

Xiaomi Redmi 4A - SSD Sandisk - smartwatch - fotoCamere e tanti gadget nelle offerte Amazon del giorno! : Ecco le offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, non dimenticate di visitare la nostra sezione offerte dove troverete le migliori offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori offerte di oggi! offerte Gearbest: smartphone ...

Lo sapevate che Android era stato pensato originariamente per le fotoCamere digitali? : Forse non tutti sanno che Android, in origine, era un sistema operativo nato per applicazioni diverse da quelle che gli hanno permesso di ottenere l'enorme successo arrivato in seguito. L'articolo Lo sapevate che Android era stato pensato originariamente per le fotocamere digitali? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

FotoCamere e display - ma i nuovi smartphone non sorprendono : le novità dal MWC di Barcellona : I due schermi lcd da 5,2 pollici consentono sia di utilizzare più app contemporaneamente che guardare video, magari in streaming, su un display esteso da 6,75 pollici. MEDIA GAMMA Ma a Barcellona non ...

Dietrofront Huawei P20 (foto) : non 3 ma 2 fotoCamere principali? : Niente da fare: il Huawei P20 non avrà i 2 tanto sospirati sensori per la fotocamera tanto chiacchierati nelle ultime settimane ma verrà alla luce con un comparto "solo" doppio? La presentazione del nuovo top di gamma avverrà solo il prossimo 27 marzo, ma archiviata tutta l'attività di indiscrezioni intorno al Galaxy S9 oramai consegnato alla storia, ecco che ci si concentra al massimo proprio sulla prossima ammiraglia del produttore cinese. E ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ ufficiali con nuove fotoCamere : È possibile tradurre lingue straniere e convertire valute in tempo reale con Traduzione Live, ottenere informazioni sui dintorni, acquistare prodotti visti nel mondo reale e monitorare le calorie dei ...

Huawei P20 avrà tre fotoCamere : ulteriore conferma in una nuova immagine : Huawei conferma ancora con una nuova immagine per l'evento di presentazione di Huawei P20: ci saranno tre fotocamere posteriori, spinte dall'intelligenza artificiale del nuovo Kirin 970. L'articolo Huawei P20 avrà tre fotocamere: ulteriore conferma in una nuova immagine è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Marco Boni - 16enne scomparso. Dalle teleCamere la svolta : "Andava verso sud". Diffuse nuove foto : Continua il giallo di Marco Boni, lo studente sedicenne scomparso ormai da quasi 10 giorni (di lui nessuna notizia dal 16 febbraio). Alcune telecamere di Riva del Garda avrebbero ripreso...

Offerte Amazon del giorno : fotoCamere - accessori e tanti smartphone! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, non dimenticate di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Offerte Gearbest: smartphone ...

Offerte Amazon del giorno : smartphone - fotoCamere - stampanti e accessori High Tech! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, non dimenticate di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Offerte Gearbest: smartphone ...

Le migliori 10+1 fotoCamere istantanee per i nostalgici della Polaroid : Dici fotocamere istantanee e pensi subito alla Polaroid, ma questo segmento della fotografia non solo non si esaurisce con il marchio statunitense, ma sta vivendo una nuova giovinezza grazie alle nuove tecnologie e al suo essere controcorrente, strizzando un po’ l’occhio agli hipster e introducendo numerosi componenti moderni. Quali sono i migliori modelli da acquistare? Ne abbiamo scelti di analogici, ma anche di digitali, per tutte ...