ilfattoquotidiano

: Camere, De Girolamo: “M5s? Giustizialisti, stanno trattando Berlusconi come appestato”. Meli: “Grandi seghe”… - MPenikas : Camere, De Girolamo: “M5s? Giustizialisti, stanno trattando Berlusconi come appestato”. Meli: “Grandi seghe”… - Cascavel47 : Camere, De Girolamo: “M5s? Giustizialisti, stanno trattando Berlusconi come appestato”. Meli: “Grandi seghe”… - erregi69 : Camere, De Girolamo: “M5s? Giustizialisti, stanno trattando Berlusconi come appestato”. Meli: “Grandi seghe” -

(Di venerdì 23 marzo 2018) “Sono irritata e profondamente dispiaciuta per. Sta pagando colpe che non sono sue. Anche dal punto di vista umano, questo massacro nei confronti di Paolo Romani mi sembra sgradevole”. Sono le parole dell’esponente di Forza Italia, Nunzia De, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’ex parlamentare, non rieletta alla Camera dei Deputati, accusa la classe dirigente di Forza Italia per aver messoin questa situazione: “Sta vivendo questa mortificazione per cui il M5S, pur non avendo vinto le elezioni, dica: ‘Tutti tranne lui a quel tavolo’.se fosse un appestato. Scegliere i leader in base ai criteri spessodel M5S è insopportabile, anche perché significa anche non avere rispetto per gli italiani che hanno votato il centrodestra. E nel mio partito qualcuno deve assumersi la responsabilità di ...