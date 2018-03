Camere | al via elezione presidenti Pd | M5s | Fi e Lega votano scheda bianca - DIRETTA

Fumata nera primo giorno - presidenze Camere rinviate a domani : Roma, 23 mar. , askanews, Fumata nera il primo giorno di votazioni per l'elezione dei Presidenti delle Camere, ancora prima dell'insediamento del nuovo Parlamento. L'annunciato voto di scheda bianca ...

Camere - via al voto per i presidenti. M5S e Pd votano scheda bianca : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Al via gli scrutini per i presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di palazzo Madama sarà presieduta da Giorgio Napolitano. A dirigere i lavori dell'emiciclo di Montecitorio sarà invece Roberto Giachetti. Prima dell'avvio delle votazioni per ...

Al via a Montecitorio summit capigruppo su presidenze Camere : Roma, 22 mar. , askanews, Al via negli uffici della sala Tatarella di Montecitorio, l'incontro tra i capigruppo sul nodo delle forze politiche. Per i 5stelle ci sono Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ...

Camere - M5S nel caos. Rinviata l'assemblea dei parlamentari : Malumore in casa 5 Stelle. La prima assemblea congiunta del MoVimento, convocata per oggi alle 13 alla Camera dei deputati, è stata Rinviata. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione. L'...

Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l'assemblea degli eletti M5s

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...

M5S - torna la pulsione anti-berlusconiana : rinviata assemblea - salta il patto per le Camere? : ' Così regaliamo tutto al centrodestra ' . Malumori diffusi, tra gli eletti M5S, soprattutto a Palazzo Madama, dove nelle ultime ore prende piede una vera e propria sindrome da accerchiamento. salta, ...

Camere - rinviata assemblea congiunta M5S : 11.58 La prima assemblea congiunta dei gruppi M5S, che era stata convocata per questa mattina a Montecitorio, è stata rinviata. Lo si apprende da fonti 5stelle. Nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione. Non è escluso che l'assemblea possa tenersi nel pomeriggio o domani mattina prima delle votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere.

Camere - M5s rinvia assemblea dei gruppi. Rosato : “Confronto se si riparte da zero” : Il Partito Democratico, da un lato, è disposto al confronto “se si riparte da zero“. Il M5s, dall’altro, alle prese con i malumori della base per la trattativa con il centrodestra sulle presidenze delle Camere, rinvia l’assemblea congiunta dei gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama convocata per le 13 sulla questione. Non si sblocca lo stallo nelle trattative intavolate dai partiti per tentare di trovare un accordo ...