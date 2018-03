Camera | si riparte con la dedica di Giachetti a Pannella I primi voti di Boschi e Di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018)con ladi Robertoal radicale Marcola XVIII legislatura, nel giorno delle prime votazioni per il presidente dellache dovrà succedere a Laura Boldrini (rieletta deputata con LeU). Con l’accordo saltato tra M5s e centrodestra, le prime votazioni si risolveranno nel nulla, tra schede nulle e bianche. In Aula, intanto, volti nuovi e più noti come l’ex ministra e sottosegretario Maria Elenae il candidato premier M5s Luigi Di Maio. Ma anche gli eletti e subito espulsi del M5S, come il presidente del Potenza Calcio Caiata e Andrea Cecconi (coinvolto nel caso rimborsi), seduto in piena solitudine tra i banchi più alti dell’emiciclo, lontano dagli ex colleghi pentastellati. L'articolo, sicon ladi. Idie Di Maio, la solitudine degli espulsi M5s proviene da Il Fatto ...