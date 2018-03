Camera | prima seduta per Elisabetta Ripani | ' Pronta a tutelare Grosseto e la Maremma'

Sgarbi si è fatto notare già alla prima seduta della Camera dei Deputati : Vittorio Sgarbi, assessore regionale alla cultura in Sicilia, è riuscito a farsi allontanare già nella prima seduta della Camera dei Deputati. Durante lo scrutinio del primo voto per la elezioni del ...

Camera - la prima volta di Piero De Luca. Blitz in Aula di Gentiloni tra baci e abbracci : Per la prima seduta della XVIII legislatura, con l’elezione del presidente della Camera, fa il suo esordio da deputato anche Piero De Luca, figlio del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Mentre si consuma lo psicodramma del centrodestra, assente per le prime due votazioni, in Aula è arrivato per votare anche il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, accolto tra baci e abbracci dai ministri del suo governo, ...

Camera dei deputati : prima fumata nera. A vuoto anche il voto al Senato. Fi dalla terza voterà Romani - DIRETTA : fumata nera nell'Aula della Camera dei deputati alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, ...

Camera e Senato - elezioni dei presidenti : raffica di schede bianche Prima fumata nera a Montecitorio : Avevano annunciato il voto M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. La decisione è stata presa separatamente durante un'assemblea dei gruppi. Napolitano: «Il voto mostra mutamento fra cittadini e politica»

Fumata nera a prima votazione Camera - 592 bianche e 18 nulle : Roma, 23 mar. , askanews, Come ampiamente previsto, Fumata nera alla prima votazione per l'elezione del presidente della Camera della XVIII legislatura. I presenti e votanti sono stati 620, nessuno si ...

Camera - fumata nera a prima votazione : 13.25 fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Sono state quasi tutte schede bianche con qualche sporadica eccezione. Servirà una nuova votazione. Per il secondo e terzo scrutinio il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche.

Camera - prima fumata nera per l'elezione del presidente : fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - l’articolo 1 viene prima del 92 : anche questa scelta ‘appartiene al popolo’ : di Emiliano Romeo Un evento ricorrente nella storia della della Seconda Repubblica è la cosiddetta regola dell’alternanza, ovvero il fatto che nessun partito è riuscito nel tempo a farsi riconfermare dagli elettori dopo aver governato. Si sono trovate, e in effetti ci sono, molteplici risposte che spiegano questa fattualità storica, e una di queste è sicuramente relativa alla crisi della rappresentanza, che ha coinvolto la politica a ...

Camera - al via la prima seduta della diciottesima legislatura. Segui la diretta tv : Si è aperta nell’Aula di Montecitorio la prima seduta della diciottesima legislatura. All’ordine del giorno, dopo l’assolvimento dei primi adempimenti legati agli organismi assembleari figura l’elezione del presidente, a scrutinio segreto. La seduta è presieduta da Roberto Giachetti, nella sua qualità di vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente. Segui la diretta L'articolo Camera, al ...

Laura Boldrini lascia la Camera : 'Spartire le poltrone è da Prima Repubblica' ma a lei fu data così : L'accordo sulle presidenze delle Camere fra M5S-centrodestra alla Boldrini ricorda 'la Prima Repubblica'. La presidente della Camera, Laura Boldrini, sta per lasciare l'incarico e a margine di un ...

Prima giornata alla Camera per i deputati della nuova legislatura : La procedura prevede che i deputati si rechino nella antiCamera della Sala del Mappamondo, al secondo piano del Palazzo, per fare la fotografia e la firma digitale necessari per il rilascio del ...

Camera : prima seduta venerdì 23 alle 11 : Roma, 16 mar. , AdnKronos, La Camera dei deputati è convocata venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11.00 per la prima seduta della XVIII legislatura. All'ordine del giorno figurano: la costituzione dell'...

Camera : prima seduta venerdì 23 alle 11 : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – La Camera dei deputati è convocata venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11.00 per la prima seduta della XVIII legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l’elezione del Presidente che avrà luogo per scrutinio segreto. In base a quanto disposto ...

Di Maio : siamo prima forza - vogliamo presidenza Camera : Roma, 14 mar. , askanews, - "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo ...