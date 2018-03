Camera | Forza Italia al Senato vota Romani

Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato : ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

Si va verso un accordo tra le forze sui presidenti : Camera al M5s - Fico - e a Forza Italia - Romani? - il Senato : Tra gli alleati di Centrodestra, in nome della pax istituzionale si invitano tutte le forze politiche ad un incontro per un'equa divisione delle altre cariche per coinvolgere anche gli esclusi. ...

Il Senato va a Forza Italia In corsa Bernini o Casellati Camera - ok alla presidenza 5 Stelle : Il vertice del Centrodestra ha confermato che la presidenza del Senato - la Camera va ai 5 Stelle - spetta a Forza Italia. La Lega in cambio ottiene l'appoggio dell'intera coalizione all'indicazione di Salvini premier e la candidatura di Fedriga alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia Segui su affarItaliani.it

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini non il leader del centrodestra'. Presidenza delle Camera - guerra totale tra Forza Italia e Lega : La battaglia politica per le presidenze di Camera e Senato si infiamma. Ad aprire le danze è stato Luigi Di Maio , leader del M5s, che sul blog 5 Stelle scrive: 'l dialogo per proporre i presidenti del Senato e ...

Forza Italia - la svolta : capigruppo alla Camera e al Senato scelti dai parlamentari : svolta clamorosa in Forza Italia . Per la prima volta non sarà Silvio Berlusconi a scegliere i capigruppo azzurri alla Camera e al Senato ma a farlo saranno gli stessi parlamentari che si esprimeranno ...

Di Maio : siamo prima forza - vogliamo presidenza Camera : Roma, 14 mar. , askanews, - "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo ...

Salvini stoppa le aperture di Forza Italia ai dem. Brunetta 'Al Pd la presidenza di una Camera' : Governo, Brunetta: "Le porte del centrodestra sono aperte per Renzi" Condividi Per Brunetta la discussione parlamentare sul Def, il Documento di economia e finanza che il governo deve presentato alle ...

Silvio Berlusconi - la nota di Forza Italia rivolta agli alleati : 'Presidenti di Camera e Senato - il centrodestra resti unito' : Una breve nota, diffusa dal coordinamento nazionale di Forza Italia la domenica sera, in cui si parla del prossimo e decisivo snodo politico: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una nota ...

M5S e Lega - intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Furibonda Forza Italia. : Le presidenze delle Camere si avviano ad essere appannaggio dei vincitori. Matteo Salvini è convinto debba finire così e la trattativa della Lega con il M5S è a buon punto e vede...

ELETTI FORZA ITALIA Camera E SENATO/ La squadra di Berlusconi : nomi proporzionale e uninominale - tutti i seggi : ELETTI FORZA ITALIA al SENATO e alla CAMERA: il partito di Berlusconi, tutti i nomi e i seggi proporzionale e uninominale. La possibile pattuglia azzurra nel nuovo Parlamento(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:29:00 GMT)

Seggi ed Eletti Camera - Risultati elezioni 2018/ M5S doppia Forza Italia. Casini passa - Fedeli no : Seggi ed Eletti Senato, Risultati elezioni 2018: mancano 26 Seggi al centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:59:00 GMT)

"Al Senato abbiamo già i numeri Alla Camera siamo a 310 seggi" Forza Italia - Romani ad Affaritaliani.it : VERSO LE ELEZIONI - Intervista a tutto campo di AffarItaliani.it a Paolo Romani, capogruppo uscente di Forza Italia al Senato. La politica estera del governo Gentiloni? Voto: zero. E i rapporti con Salvini e Noi con l'Italia Segui su affarItaliani.it

Forza Nuova Fiamma Tricolore : Ecco i candidati alla Camera della lista Italia Agli Italiani! : 'La candidatura di Antonella Cito, attuale consigliera comunale di Taranto, è una sfida ad una classe politica che ha distrutto una città che con Giancarlo Cito era la quarta in Italia per vivibilità'...