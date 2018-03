Camera e Senato | elezioni dei presidenti | i partiti votano scheda bianca

Elezioni presidenti Camera e Senato - l’articolo 1 viene prima del 92 : anche questa scelta ‘appartiene al popolo’ : di Emiliano Romeo Un evento ricorrente nella storia della della Seconda Repubblica è la cosiddetta regola dell’alternanza, ovvero il fatto che nessun partito è riuscito nel tempo a farsi riconfermare dagli elettori dopo aver governato. Si sono trovate, e in effetti ci sono, molteplici risposte che spiegano questa fattualità storica, e una di queste è sicuramente relativa alla crisi della rappresentanza, che ha coinvolto la politica a ...

Parte la nuova legislatura - si votano i presidenti di Camera e Senato Diretta tv : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta ...

Per Camera e Senato il primo appuntamento è al buio : XVIII legislatura al via. Come sempre, con l'elezione dei presidenti delle due Camere.Al Senato l'apertura dei lavori è alle 10:30, sotto la presidenza del presidente emerito Napolitano (il più anziano per età), che – come in passato Gronchi, Pertini e Scalfaro – giunge a questa funzione dopo essere stato presidente della Camera e presidente della Repubblica.Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, che ...

Come vengono eletti i presidenti di Camera e Senato e quali sono le maggioranze possibili : Parte oggi la diciottesima legislatura con l'elezione dei presidenti delle due Camere: Come funziona il voto alla Camera e al Senato, quanti voti sono sufficienti per eleggere il presidente e quali sono le maggioranze possibili (numeri alla mano) in ogni singola votazione.Continua a leggere

Presidenti di Camera e Senato - M5s e Pd votano scheda bianca : Roma, 23 mar. , askanews, I parlamentari del Movimento cinque stelle votano oggi scheda bianca sia alla Camera che al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei Presidenti della Camere. L'...

M5s - Luigi Di Maio : 'Camera e Senato - votiamo scheda bianca' : scheda bianca per M5S e Pd nell e prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato : sarebbero queste le indicazioni. Ieri 22 marzo infatti, è saltata l'intesa fra centrodestra e grillini che ...

Valanga bianca alle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato : Una Valanga di schede bianche. Queste le prime indicazioni che arrivano dalle riunioni dei partiti, a poche ore dall'avvio delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato.Il Movimento 5 Stelle voterà scheda bianca alle prime due votazioni. Dopo la seconda votazione a vuoto, ci potrebbe essere una nuova riunione con tutti i capigruppo dei vari partiti."Il Pd voterà scheda bianca" al primo scrutinio, ha detto Ettore Rosato, ...

Presidenze - veto M5s su Romani/ Salta accordo con Centrodestra su Senato e Camera : ora cosa succede? : Presidenze Camere, Salta accordo M5s-Centrodestra sul veto di Paolo Romani: riunione capigruppo fallita, tutto di nuovo azzerato. Ora cosa succede? Schede bianche e figure di garanzie(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Diretta elezioni presidenti Camera e Senato oggi 23 marzo : come funzionano e live video Montecitorio e palazzo Madama : come seguire la Diretta delle elezioni dei presidenti della Camera e del Senato a Montecitorio e a palazzo Madama oggi 23 marzo? Dopo il voto del 4 marzo, come funzioneranno le prime due sedute inaugurali della XVIII legislatura, di certo dal futuro alquanto incerto visto il mancato raggiungimento della maggioranza di un partito politico o di una coalizione? Cerchiamo di capirlo nel dettaglio. Innanzi tutto, la prima seduta per il Senato è ...

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Oggi le votazioni : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

M5s - il piano B : 'Accordo col Pd per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...

