Camera e Senato | diretta elezioni dei Presidenti Scheda bianca e fumata ‘nera’

Camera e Senato - elezioni dei presidenti : raffica di schede bianche Prima fumata nera a Montecitorio : Avevano annunciato il voto M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. La decisione è stata presa separatamente durante un'assemblea dei gruppi. Napolitano: «Il voto mostra mutamento fra cittadini e politica»

Napolitano al Senato e Giachetti alla Camera : ecco perché : Iniziata ufficialmente la XVIII legislatura . E a presiedere le Camere provvisoriamente sono il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , al Senato, e il deputato dem Roberto Giachetti ...

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi" : Fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al...

Sulle presidenze di Camera e Senato Luigi Di Maio ha un piano B : Buvette del Senato, interno giorno. Un Senatore del Movimento 5 stelle sta mangiando serafico un po' di frutta. Il clima è disteso, tutto il giorno si voterà scheda bianca, la partita vera si gioca domani. Eppure dall'albero fa cadere un macigno: "Se Salvini si ostina a sostenere un condannato, perché non potremmo non votare un candidato del Pd?".Non è una boutade. Perché chiedendo in giro nella ressa che ...

Parlamento - in corso le votazioni per i presidenti di Camera e Senato : Ha preso il via oggi la formazione del nuovo Parlamento, con le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, antiCamera della formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 4 marzo. Nonostante le trattative e gli incontri dei capigruppo nei giorni scorsi le due coalizioni vincitrici CentroDestra e M5S non sono arrivate ad un accordo sulle nomine ai vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. I pentastellati non hanno gradito l’ingresso ...

Parlamento - falsa partenza : schede bianche per le elezioni presidenti Camera e Senato : Parlamento, falsa partenza: schede bianche per le elezioni presidenti Camera e Senato Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l’indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo […]

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato tutti i partiti. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - l’articolo 1 viene prima del 92 : anche questa scelta ‘appartiene al popolo’ : di Emiliano Romeo Un evento ricorrente nella storia della della Seconda Repubblica è la cosiddetta regola dell’alternanza, ovvero il fatto che nessun partito è riuscito nel tempo a farsi riconfermare dagli elettori dopo aver governato. Si sono trovate, e in effetti ci sono, molteplici risposte che spiegano questa fattualità storica, e una di queste è sicuramente relativa alla crisi della rappresentanza, che ha coinvolto la politica a ...

Parte la nuova legislatura - si votano i presidenti di Camera e Senato Diretta tv : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato

Per Camera e Senato il primo appuntamento è al buio : XVIII legislatura al via. Come sempre, con l'elezione dei presidenti delle due Camere.Al Senato l'apertura dei lavori è alle 10:30, sotto la presidenza del presidente emerito Napolitano (il più anziano per età), che – come in passato Gronchi, Pertini e Scalfaro – giunge a questa funzione dopo essere stato presidente della Camera e presidente della Repubblica.Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, che ...