Camera | ancora una fumata nera durante seconda votazione presidente

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Trattative ancora in alto mare : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

L’elezione in Pennsylvania per un seggio alla Camera è ancora in bilico (ed è una notizia) : In un collegio dove di solito i Repubblicani stravincono, stavolta i Democratici hanno qualche centinaio di voti di vantaggio The post L’elezione in Pennsylvania per un seggio alla Camera è ancora in bilico (ed è una notizia) appeared first on Il Post.

Elezioni : ecco i seggi attribuiti a Camera e Senato ma non ancora definitivi : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Non è ancora definitiva, ma comunque ampiamente delineata, l’attribuzione dei seggi di Camera e Senato a coalizioni e forze politiche, anche se occorrerà ancora attendere per avere il dato finale. Il ministero dell’Interno già dal pomeriggio ha infatti reso noto di aver concluso le operazioni di aggiornamento online dello scrutinio dei voti espressi . Il riparto provvisorio dei seggi, spiega il ...

Galaxy S9+ non è ancora uscito - ma ha già la migliore fotoCamera : (foto: Stefano Priolo – Wired) Qual è lo smartphone migliore da comprare per chi vuole foto spettacolari? Secondo il portale DxOMark è il Galaxy S9 Plus di Samsung, che, ancor prima di essere messo in commercio, nella classifica generale stilata dal sito ha scalzato (con appena un punto di vantaggio) l’avversario Pixel 2 di Google. Il gadget è stato presentato solo pochi giorni fa al Mobile World Congress di Barcellona e arriverà ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i nuovi smartphone puntano ancora sulla fotoCamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...