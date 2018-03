Camera | al via la prima seduta della diciottesima legislatura Segui la diretta tv

Al via il vertice dei capigruppo sulle presidenze di Camera e Senato : È iniziato verso le 20.10 il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. All'incontro, che si svolge nella sala Tatarella, in uso al M5S, ...

M5s vede Pd e centrodestra - via libera a nostra presidenza Camera : Roma, 20 mar. , askanews, Il Movimento 5 stelle continua il suo giro di contatti con tutte le forze politiche in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere, ma nomi ufficiali non ne usciranno ...

Camere. Di Maio : decisivi per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora

M5S - al via nuovo giro di colloqui per le presidenze. Oggi registrazione eletti alla Camera : Settimana cruciale per il nuovo esecutivo: proseguono i contatti tra i leader politici. Al Colle da due settimane si analizzano voti e peso parlamentare delle diverse forze, avendo ben chiaro che al di là della propaganda, un vincitore vero non c'è ed è proprio questo che renderà difficile comporre il quadro della situazione

M5s : 'Vogliamo la presidenza della Camera per dare il via alla battaglia contro i vitalizi' : ...le presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5S la prima forza politica ...

M5S - via agli incontri per le presidenze «Ai partiti chiesta la Camera»|I papabili : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

M5s - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Via libera del centrodestra a Salvini per trattare sui presidenti di Camera e Senato : E' andato in scena a palazzo Grazioli il vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'incontro, il primo post elezioni, è servito a fare il punto sulla situazione politica e...

Un 29 gennaio caldo per Asus ZenFone 3 : via all’aggiornamento Android Oreo - giallo fotoCamera : Grossa sorpresa quella che sta arrivando oggi 29 gennaio per coloro che si sono portati a casa un Asus ZenFone 3 nel corso dell'ultimo anno e mezzo, in riferimento sia alla versione ZE552KL, sia a quella denominata ZE520KL. In netto anticipo rispetto alla tabella di marcia che avevamo riportato nello scorcio finale del 2017, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo in giro per il mondo. ...

