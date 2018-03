Cambridge Analytica | se la colpa è sempre degli altri

Secondo Steve Bannon il problema non è Cambridge Analytica. Ma Facebook : 'I dati di Facebook sono in vendita in tutto il mondo'. Parola di Steve Bannon , l'ex stratega capo del presidente Donald Trump che Secondo l'informatico Chris Wylie, gola profonda dello scandalo della Cambridge Analytica, supervisionava il ...

Scandalo Facebook con Cambridge Analytica e il Menlo Park rischia grosso : Nel cuore della Silicon Valley californiana, nascerà il quartier generale della più grande compagnia social di sempre: Facebook, nata da un giovane intraprendente di nome Mark Zuckerberg. Negli anni Facebook diviene il leader indiscusso tra i social network e con il passare del tempo anche le ambizioni crescono. Zuckerberg infatti sostiene che la comunità virtuale di Facebook, composta da oltre due miliardi di persone, presto sarà una comunità ...

Caso Cambridge Analytica - Zuckerberg convocato da Commissione Camera Usa : La Commissione della Camera Usa per l'energia e il commercio convocherà il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, per una testimonianza dopo le rivelazioni che la società Cambridge Analytica, legata alla ...

Cambridge Analytica - Guardian : ‘Facebook fornì a Kogan 57 miliardi di amicizie’. Usa - indagine su rapporti tra società e Trump : Prima della raccolta dei dati di 50 milioni di utenti poi passati alla società di consulenza Cambridge Analytica per sospetto uso di propaganda politica, il rapporto tra Facebook e Aleksandr Kogan era così stretto e basato sulla fiducia che nel 2011 Facebook trasmise all’accademico, per “uno studio”, dati aggregati su ben 57 miliardi di ‘amicizie’ intrecciate sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. La notizia è stata ...

Pacco sospetto alla sede di Cambridge Analytica - ma era falso allarme - : Per precauzione la polizia ha evacuato l'edificio di New Oxford Street a Londra. Dopo i controlli, la situazione è tornata alla normalità. La società è nella bufera per il presunto abuso dei dati ...

Caso Facebook - Cambridge Analytica - Zuckerberg : "Sì - abbiamo commesso degli errori" : Nella serata di mercoledì 21 marzo Mark Zuckerberg è intervenuto in prima persona sul Caso Facebook – Cambridge Analytica, la società che ha avviato la raccolta dati sul social network, a quanto pare, per conto di Steve Bannon, l'ex collaboratore di Donald Trump. La “talpa” Chris Wylie ha reso pubblico quello che è stato ormai definito uno “scandalo” a livello mondiale, ma se pare che anche prima la pratica di profilare i potenziali elettori ...

Cambridge Analytica - Facebook è la risposta : di Andrea Rui E qual’è la domanda? Spesso tengo interventi nelle scuole sulle buone prassi da tenere nei propri comportamenti in rete e sull’importanza di prestare attenzione a ciò che si divulga di sé stessi (per non parlare di ciò che raccontiamo degli altri, spesso senza averne l’autorizzazione). E sempre chiedo quanto ciascuno presti attenzione alle informazioni che divulga. La risposta che mi viene praticamente sempre fornita da allievi, ...

Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari.

Dopo Cambridge Analytica Facebook annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...

La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica : Il CEO di Facebook ha ammesso di avere commesso errori e ha annunciato nuove regole per proteggere meglio i dati degli utenti, e aiutarli a capire chi li utilizza The post La versione di Mark Zuckerberg su Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica – Facebook - il mea culpa di Zuckerberg : “Sono responsabile di quanto accaduto” : “Sono responsabile di quello che è successo”. Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook e fa mea culpa. “Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare”, scrive sulla sua pagina personale del social media. “Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio”, ha aggiunto il ...