Calcio | amichevole | Argentina-Italia 2-0 Banega e Lanzini puniscono gli azzurri | male la

Calcio - amichevole Italia-Argentina 2-0 : 22.52 L'Italia di Di Biagio comincia l'avventura perdendo 2-0 con l'Argentina. Partita a ritmi non altissimi, azzurri ordinati,ma sterili, argentini più pericolosi con Otamendi e Tagliafico:Buffon c'è. A fine primo tempo Higuain sfiora il vantaggio.A inizio ripresa è Insigne che manca il gol da due passi. Al 58'Chiesa serve Insigne,ma Caballero salva, è un'altra Italia, ma al 75' Lo Celso lancia Banega che insacca. Al 79' Pellegrini ci ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Italia-Inghilterra - amichevole Calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : Martedì 27 maggio si giocherà Italia-Inghilterra, amichevole di lusso in programma al Wembley Stadium di Londra. Nello storico impianto della capitale inglese, gli azzurri affronteranno i padroni di casa con l’obiettivo di iniziare al meglio il cammino dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La nostra Nazionale ha giocato cinque incontri in questo storico impianto, vero e proprio tempio del calcio inglese che è stato rinnovato nel ...

Calcio - l’Italia sfiderà l’Olanda a Torino. Data - programma - orari e tv : nuova amichevole per gli azzurri : Si aggiunge una nuova amichevole nel calendario dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, deve provare a rialzare la testa. Già annunciate le sfide contro Argentina (27 marzo a Manchester), Inghilterra (27 arzo a Londra) e Francia (1° giugno a Nizza), oggi è arrivata la notizia che gli azzurri se la vedranno anche con l’Olanda: l’appuntamento è per lunedì 4 giugno all’Allianz Stadium di Torino ...

Calcio - Italia-Argentina : super sfida in amichevole a Manchester! Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO: 20.45 Italia-Argentina

Calcio - Italia-Argentina : super sfida in amichevole a Manchester! Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia affronterà l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester in un’amichevole prima dei Mondiali. Gli azzurri, che purtroppo hanno mancato la qualificazione alla rassegna iriData, se la dovranno vedere contro l’Albiceleste il prossimo 23 marzo: scontro di assoluto prestigio per la nostra Nazionale contro Messi e compagni. Quattro giorni dopo l’Italia sarà impegnata nuovamente in Inghilterra, ma al Wembley ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Francia : programma - orari e tv. La data della partita : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. partita contro le belghe che, tra l’altro, ...

Amichevole Grecia-Svizzera il 23 marzo a Salonicco - Calcio : L'agenda svizzera della preparazione in vista della Coppa del Mondo si sta concretizzando. Pochi giorni dopo l'accordo della partita internazionale contro il Giappone (8 giugno 2018 a Lugano), che segna la fine del ritiro per-mondiale in Ticino, la federCalcio ...