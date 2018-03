Calabria | al via domani sera con il concerto di Levante a Rende

Calabria - Coldiretti : 'via libera alle opportunità per la montagna e aree interne' : Calabria, Coldiretti: 'via libera alle opportunità per la montagna e aree interne' Non c'è alcun dubbio le foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l'...

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...

ANTHONY GENOVESE/ Chi è? Un viaggio intorno al mondo partendo della Calabria (Masterchef Italia 7) : Lo chef ANTHONY GENOVESE nelle cucine di Masterchef Italia per l’attesa finale. Stile di cucina unico e affascinante con piatti divisi tra innovazione e tradizione.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:53:00 GMT)

Un viaggio alla scoperta della ricchezza del patrimonio floristico calabrese nel libro "Etnobotanica in Calabria' : Memoria orale e scienza indagate e mixate con rigore e intelligenza da professionisti di solida formazione, ma soprattutto mossi da una strenua passione per il proprio habitat. Nel libro, frutto di ...

Maltempo Calabria : sbalzo termico nella regione - effetti su agricoltura e viabilità : Dopo una settimana di Maltempo, freddo, neve in montagna e piogge intense, da ieri in Calabria, a causa dello scirocco, si registrano temperature molto più miti e, in alcune zone, sono stati raggiunti anche i 20°C. Lo sbalzo termico rischia di avere pesanti effetti sull’agricoltura, dopo la fase di gelate dei giorni scorsi ed ora di caldo anomalo. Per quel che concerne la viabilità, dopo le piogge intense e le gelate, si registrano diversi ...

Viaggi & Turismo - Reggio Calabria : un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte : Comincia un altro weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane la rinomata località turistica invernale, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti, non solo reggini e calabresi, ma molti provenienti dalla vicina Sicilia e da altre regioni del Sud. Si aspetta già da oggi un altro fine settimana da tutto esaurito. Gli operatori ...

Al via il workshop agroalimentare in Calabria : ... il secondo comparto manifatturiero del made in Italy ed il primo della Calabria che svolge un effetto traino unico sull'intera economia per l'impatto positivo di immagine sui mercati esteri dove il ...

Reggio Calabria - comizio blindato per Salvini tra ultradestra e scopellitiani. Fuori le contestazioni : “Buffone - via dal meridione” : “Buffone, via dal meridione”. “Qui non lo vogliamo. Non c’è spazio per lui e per chi si candida con lui”. Sulle note di “Bella ciao” ieri Matteo Salvini è stato contestato a Reggio Calabria dove ha tenuto un comizio con gli altri candidati della Lega. Al cinema, dove è stato organizzato l’incontro, sono accorsi tutti i sostenitori dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti, che è riuscito a fare inserire in lista anche il suo ex assessore Tilde ...

Al via il countdown per Caparezza a Reggio Calabria : 'festeggeremo il giorno di San Valentino insieme' : E' uno degli spettacoli più belli che abbia realizzato ecco perché ho voluto altre 10 date per poter permettere a chi non lo ha ancora visto, di viverlo". Il giovane rapper sta registrando sold-out ...

Serie A - i migliori italiani della 22ma giornata : Davide Calabria da MVP con la Lazio - Viviano stoppa la Roma : Si è appena conclusa la 22ma giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, staccandosi ulteriormente dalle due Romane, entrambe sconfitte, e dall’Inter, fermata dalla SPAL sull’1-1. Come ogni settimana, analizziamo i migliori giocatori italiani della giornata appena conclusa. Emiliano Viviano. Il portiere della Samp è un muro e ingaggia una sfida nella sfida con Alisson, in questo ...

CONI Calabria : il Presidente Condipodero riflette su videogames e sport avviando l'attività di ricerca : 'Sfogliando la rassegna stampa di ieri, 25 Gennaio 2018, la mia curiosità ricade su un articolo de "Il Messaggero", firmato dalla giornalista Valeria Arnaldi, dal titolo: "Videogame, la nuova droga; ...

Maltempo Calabria : situazione meteo in miglioramento - al via la conta dei danni : Dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno provocato danni e disagi in Calabria, la situazione è ora in netto miglioramento: squadre di tecnici e volontari, con il coordinamento della Protezione civile regionale, stanno operando per la conta dei danni nei centri più colpiti come a Mesoraca, dove un uomo ha perso la vita precipitando al suolo, dopo essere salito sul tetto di un’abitazione per verificare i danni provocati dalle ...