Cala il vento gelido di questi giorni e lascia una giornata di sole

Maltempo - temporali e forte vento in Calabria : La perturbazione di origine atlantica che ha investito l'Italia continuerà ad interessare buona parte delle regioni meridionali anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Vento forte - Calambrone (Pisa) : surfista salvato in mare : salvato windsurfista in difficoltà al largo della spiaggia del Calambrone (Pisa): il 51enne ha chiamato la sala operativa della Guardia costiera di Livorno, utilizzando il proprio cellulare tenuto in una sacca impermeabile. Dopo essersi rotto l’albero della tavola, ha provato senza successo ad utilizzare il remo in dotazione, ma le raffiche di Vento di 40 km orari lo hanno spinto a largo, fino a 1 miglio dalla costa. Una motovedetta lo ha ...

Benevento Crotone. Denunciato tifoso Calabrese per il petardo in campo : La Questura di Benevento ha individuato il tifoso del Crotone che ieri ha lanciato un petardo all’interno del terreno di

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gare a rischio cancellazione! Se il vento non Cala - alcuni titoli potrebbero non essere assegnati : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, non è mai accaduto che una gara di sci alpino venisse cancellata a causa di condizioni atmosferiche avverse e, conseguentemente, che un titolo non venisse assegnato. Potrebbe accadere per la prima volta ai Giochi di PyeongChang 2018. Il rischio, per ora, resta remoto, eppure la situazione potrebbe precipitare nelle prossime ore. Sia la discesa maschile sia il gigante femminile sono stati rinviati a giovedì ...

Maltempo in Calabria - tra pioggia - vento e neve : danni nel Catanzarese : pioggia, vento forte fino a 70/80 km/h e calo delle temperature: dalla scorsa notte la Calabria è bersagliata dal Maltempo. Tutte le zone montane sono imbiancate, ed in alcuni casi anche quelle premontane. Si registrano danni in particolare nel Catanzarese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi centri dell’area presilana: le squadre sono intervenute nei territori di Marcedusa, Andali e Taverna, dove le forti raffiche hanno ...

Maltempo - forte vento di scirocco al Sud : raffiche di 85km/h a Reggio Calabria : Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio ...

Valanghe - Cala il pericolo in Piemonte : rischio lastroni da vento : Il rischio di Valanghe è in leggero calo sulle montagne Piemontesi ma resta il pericolo dei lastroni formati dal vento. Lo spiega il bollettino emesso oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il rischio resta comunque “marcato” (grado 3 su 5) dalle Cozie settentrionali alle Lepontine, “moderato” sul resto dell’arco alpino. L’insidia maggiore sono i ‘lastroni da vento’, diffusi ...

Maltempo Calabria - bufera di vento : un talking sull’organizzazione dell’emergenza - la gestione della protezione civile - la vulnerabilità del sistema : Il dramma di Crotone, i danni di Corigliano e di Rossano. Un morto nella città di Pitagora, sfiorata la tragedia nel centro ausonico, nella città di Bisanzio divelti tetti e coperture. La micidiale bufera di vento dei giorni scorsi ripropone la vulnerabilità del sistema. Quale il ruolo della politica? Quali i limiti dello Stato in caso di emergenza? Quali le condizioni strutturali dei nostri edifici pubblici e privati? Sono i temi posti al ...

Vento da Uragano in Calabria - le incredibili immagini del tetto della scuola media scoperchiato dalle raffiche a 170km/h [VIDEO] : 1/4 ...

L’Italia sferzata dal vento : raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria : L’Italia sferzata dal vento: raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria Dal Lazio alla Sardegna raffiche fino a 200 km orari. Traghetti interrotti a Livorno e Napoli. Un uomo è morto cadendo da un tetto in Calabria. Pali ed alberi divelti: tre feriti, due a Roma Continua a leggere L'articolo L’Italia sferzata dal vento: raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria sembra essere il primo su NewsGo.

Meteo oggi - neve e vento a 200 orari. Un morto in Calabria : Roma, 17 gennaio 2018 - Italia nella morsa del maltempo . Come annunciato dalle ultime previsioni Meteo , a causa della perturbazione fredda che da Nord sta scivolando verso il Meridione, raffiche di ...