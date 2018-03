Caduta stazione spaziale cinese fuori controllo in Italia? Norme Protezione Civile e dove

optimaitalia

(Di venerdì 23 marzo 2018) LadellaTiangong 1sulla Terra e in particolare anche inè la notizia diramata dallain queste ore. Quali regioni saranno coinvolte dall'impatto? Esistonodi "auto-" che consentono di evitare danni a persone in vista dell'evento che dovrebbe accadere in una finestra per ora non meglio precisata tra il 28 marzo e il 4 aprile?Laè in realtà il primo modulo sperimentale che il paese asiatico ha lanciato nel 2011 dal deserto di Gobi, nel centrodi Jiuquan. Il punto più alto raggiunto rispetto alla Terra (apogeo) è stato di 344 Km ma da marzo 2016 è cominciata una lenta e irrefrenabile discesa sulla Terra: l'potrebbe essere tra i paesi interessati dallalibera dei frammenti dellache al lancio pesava 8500 kg ma la cui massa si è notevolmente ...