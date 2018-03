Cade albero | grave donna vicino Roma

Guidonia - Cade albero : ferita una 41enne : 19.52 Due grossi pini alti circa 20 metri sono caduti a causa del forte vento a Guidonia Montecelio (Roma). A seguito della caduta, uno dei due alberi ha colpito una donna, una badante italiana di 41 anni, che in quel momento transitava insieme a un 20enne disabile, fortunatamente rimasto illeso. La donna è stata trasportata dal 118al policlinico Umberto I di Roma dove è ricoverata in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri ...

Vento forte a Roma : Cade albero a Guidonia - ferita grave una donna : Un albero alto circa 20 metri, a causa del forte Vento, è crollato a Guidonia, in provincia di Roma: una donna è rimasta gravemente ferita. La 41enne è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Guidonia. L'articolo Vento forte a Roma: cade albero a Guidonia, ferita grave una ...

Cade un albero - grave una donna : Una donna è stata ferita dalla caduta di un albero, alto circa 20 metri per il forte vento. E' successo nella pineta di via Roma a Guidonia. Sul posto i carabinieri. La 41enne, una badante italiana, è ...

Albero Cade a Guidonia per il forte vento. Ferita una donna : Roma – Albero di 20 metri cade a causa del forte vento. Un ferito grave Roma – Il forte vento ha causato la caduta di... L'articolo Albero cade a Guidonia per il forte vento. Ferita una donna proviene da Roma Daily News.

Roma - albero Cade su auto ai Parioli : Un albero è caduto su due auto a Roma. Le vetture, che sono state danneggiate, erano posteggiate in via Ettore Petrolini nel quartiere Parioli vicino al numero civico 32. Sul posto sono intervenuti i ...

Maltempo - Firenze : albero Cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : albero Cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...

Viabilità : Cade albero lungo la Via Cassia : Sono segnalati rallentamenti al Km 121+800 – Roma – Ancora inconvenienti per gli automobilisti che percorrono le principali arterie stradali del Lazio. Sulla strada regionale... L'articolo Viabilità: cade albero lungo la Via Cassia proviene da Roma Daily News.

Maltempo Sardegna : albero Cade sui binari - treno bloccato nel Cagliaritano : Disagi nel Sulcis Iglesiente e nel Cagliaritano a causa delle abbondanti piogge e del forte vento di oggi. Un albero è caduto sulla tratta ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu, all’altezza di Elmas. Il convoglio, che era partito da poco dal Capoluogo, ha accumulato circa un’ora di ritardo, mentre altri treni hanno accumulato solo pochi minuti. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dell’albero. Alberi, ...

Maltempo Firenze - Cade un albero in strada : danneggiate due auto parcheggiate : Un grosso albero è caduto questo pomeriggio a Firenze danneggiando due auto parcheggiate. E’ accaduto in viale Machiavelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Non vengono segnalati danni a persone”. L'articolo Maltempo Firenze, cade un albero in strada: danneggiate due auto parcheggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Cade un albero su viale Garibaldi - FOTO : Intorno alle 19 una piante è crollata sulla zona pedonale di viale Garibaldi schiantandosi al suolo. L'albero si è spezzato proprio alla radice e, candendo al suolo, ha ostruito tutta la corsia ...

Elio muore Cadendo da un albero - ma dona gli organi e salva tre persone : Elio Vallesi, 70enne di Porto San Giorgio, è morto a causa dei traumi riportati cadendo da un albero: fegato e reni sono stati donati a malati di Ancona e Treviso che da tempo attendevano il trapianto.Continua a leggere

Il ramo di un albero gli Cade sulla testa : bimbo muore dopo aver lottato per 5 anni : Il 29 ottobre 2012, Tripp fu vittima di un terribile incidente mentre si trovava all'asilo della sua città, Atlanta, nello Stato USA della Georgia. dopo aver combattuto per tutto questo tempo, si è spento ieri all'età di sette anni.Continua a leggere

Maltempo Roma : Cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...