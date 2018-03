Bruno Barbieri | Prima dei 60 anni vorrei una figlia | non una moglie

Bruno Barbieri : "Sono un single incallito - ma vorrei una figlia. Non cerco moglie : le donne vanno e vengono" : "Sono cresciuto circondato da donne e lo vedo quando mi diverto con le mie nipoti, le porto fuori, a fare shopping...i maschi invece giocano solo ai videogiochi. vorrei una bella figlia femmina". A 56 anni, Bruno Barbieri ha poco da rimproverarsi da un punto di vista professionale. Sin da giovane si è speso per la sua carriera, un impegno che lo ha portato a diventare uno degli chef italiani più noti. Qualche rimpianto rimane ...

4 Hotel - Bruno Barbieri debutta su Sky Uno : Nuova avventura televisiva per Bruno Barbieri che debutta su Sky Uno al timone di 4 Hotel: scopriamo tutte le anticipazioni Reduce dal grande successo di MasterChef 7, Bruno Barbieri è pronto a ripartire da solo al timone di un nuovo programma televisivo. Ecco tutte le anticipazioni su 4 Hotel, il nuovo programma condotto dallo chef stellato in partenza a marzo su Sky Uno. 4 Hotel di Bruno Barbieri: quando inizia? debutta martedì 27 marzo 2018 ...

Bruno Barbieri : "La pizza di Carlo Cracco? Buonissima. Ma che brutta quella foto..." : "Cracco è un grandissimo chef e un artista e quindi si può permettere di fare tutto quello che vuole". Bruno Barbieri, nel salotto di Epcc, difende la discussa Margherita del collega stellato, finita sotto gli attacchi dei critici dei social. Cracco ha proposto una rivisitazione del piatto tipico della cucina napoletana nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, al costo di 16 euro. La diffusione della foto, che ...

Bruno BARBIERI/ Da Celebrity Masterchef 2 a 4 Hotel : le nuove sfide dello chef più stellato d'Italia : BRUNO BARBIERI, lo chef più stellato d'Italia, si prepara ad una nuova avventura televisiva al timone del nuovo programma 4 Hotel, in onda sempre su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Wanda Nara - Icardi ama l'Inter/ Lo chef Bruno Barbieri lo esalta : "Vale l'80% dei nerazzurri - ma..." : Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:12:00 GMT)

L’anteprima di 4 Hotel con Bruno Barbieri in onda il 20 marzo su Sky Uno : tutti i dettagli sul nuovo show : 4 Hotel è il programma che prenderà il posto di 4 Ristoranti a partire dal prossimo martedì, 27 marzo, nel prime time di Sky Uno per la felicità dei fan di Bruno Barbieri, al timone dello show. Lo chef lascerà i fornelli e le cucine di Masterchef Italia per dedicarsi alla ricerca dei gioiellini dell'Hotellerie italiana a cominciare dalla prima puntata in onda la prossima settimana anche se i fan dovranno prepararsi ad una gradita ...

La ricetta dello Scrigno di Venere di MasterChef (con i consigli di Bruno Barbieri) : È un vero e proprio trionfo di emilianità a tavola, quello su cui i concorrenti di MasterChef Italia si sono affrontati nell’ottava puntata del cooking show targato Sky Uno – lo Scrigno di Venere – un bauletto di pasta brisè ripieno di tortellini fatti a mano e cotti in forno, amalgamati con besciamella e ragù. A introdurlo è stato chef Bruno Barbieri, uno che alla tradizione culinaria bolognese ha dedicato la sua lunga e laboriosa ...

Masterchef Italia 7/ Diretta - anticipazioni e eliminati : il consiglio di Bruno Barbieri (settima puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Bruno BARBIERI/ "Doggy bag - un'abitudine di tendenza e di soddisfazione per lo chef" (Tv Talk) : BRUNO BARBIERI ha sparato a zero sull'ex collega Carlo Cracco, argomento che approfondirà a Tv Talk, commetando la recente perdita della stella Michelin.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:16:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : foto - Bruno Barbieri annuncia una serata top (18 gennaio) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:14:00 GMT)

Bruno BARBIERI/ Video : "Con mio padre un rapporto complicato. Ma era orgoglioso di me" : Video, BRUNO BARBIERI, famoso giudice culinario di Masterchef, racconta il suo personalissimo rapporto complicato con il padre, con cui si è avvicinato negli ultimi anni. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:05:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Puntata 11 gennaio 2018 : anticipazioni e diretta - Bruno Barbieri pronto alla sfida : MASTERCHEF ITALIA 2018, anticipazioni Puntata 11 gennaio: prova in esterna nella Chinatown di Milano con i concorrenti alle prese con i piatti della cucina ITALIAna rivisitati.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:08:00 GMT)

ANTONINO BUCOLO/ Video - la strigliata di Bruno Barbieri : "Non tirare a campare!" (Masterchef Italia 7) : ANTONINO BUCOLO è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 7. L'uomo si è trovato a essere protagonista di una prova non particolarmente brillante ed è stato criticato da Bruno Barbieri. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:45:00 GMT)