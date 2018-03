Brexit | Les Echos | anche Morgan Stanley si rafforza a Parigi e Francoforte

Brexit - May fa pressing su Bruxelles : Avanti negoziati su commercio : Teleborsa, - " E' tempo per i negoziatori UE di dare impulso al loro lavoro e discutere con noi di una futura partnership commerciale ed economica ". A parlare il premier britannico Theresa May che ...

Brexit - 5 punti della May per Bruxelles : 16.40 Cinque punti per un accordo con la Ue sulla Brexit. La premier inglese, May, nel suo manifesto sottolinea il "recupero del controllo dei nostri confini; la libertà di movimento delle persone è destinata a finire",dice, con un "arbitrato terzo che non sia la Corte Ue per derimere dispute commerciali." May considera incompatibile la presenza di LOndra nell'unione doganale tuttavia per evitare un confine "hard" con l'Irlanda "è possibile ...

Brexit - la paura di Bruxelles dopo il no : Londra vuole diventare paradiso fiscale : «Temiamo che la Gran Bretagna tenterà di diventare un paradiso fiscale sotto il naso dell'Europa», dice l'europarlamentare della Cdu (gruppo Ppe), Burkhard Balz. dopo aver presentato la bozza di intesa, che la premier Theresa May ha definito «inaccettabile», cresce la preoccupazione in Europa per le sorti delle trattative tra Unione europea e Regno Unito. «Passeremo al microscopio gli ...

Città : Los Angeles è la più promettente a livello economico - Londra sul podio nonostante la Brexit : Los Angeles è la Città più promettente al mondo dal punto di vista economico. Lo stabilisce la classifica stilata da Schroders utilizzando il Global Cities 30 Index , che tiene conto di fattori come le previsioni di crescita economica e del ...

Cinema : un tragicomico Party inglese al tempo di Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Un'analisi del governo inglese dice : soft - hard - comunque vada la Brexit è un disastro : Queste stime non prendono in considerazione alcun impatto di breve periodo sull'economia a causa della Brexit, come i costi di aggiustamento dell'economia per adattarsi ai nuovi accordi doganali. Il ...

Brexit - Bruxelles detta le condizioni per la transizione : I Ventisette hanno approvato ieri le linee-guida che la Commissione europea utilizzerà per negoziare con la Gran Bretagna i principi che regoleranno il periodo di transizione dopo l'uscita del Regno ...

Brexit - ok di Bruxelles ai negoziati sulle norme transitorie : Teleborsa, - La Brexit fa un altro passo avanti. Il Consiglio "Affari generali" ha autorizzato l'avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni transitorie da applicare dopo il "recesso ordinato del ...

Il motore delle Midlands inglesi è l'applicazione esatta della filosofia anti Brexit : L'etichetta di "broken country" che la Brexit sta appiccicando sul paese è difficile da strappare, fa male, e la politica britannica, i giornali britannici ancora di più, non fanno nulla per ...

La crisi inglese - dopo Brexit : un monito anche per l'Italia : Tempi cupi per il dopo Brexit. I principali indicatori economici inglesi volgono al peggio. Il Pil, nel 2018, crescerà meno dell'1 per cento, rispetto a un programmatico dell'1,4 per cento. Meno della metà della media degli anni del Terzo millennio, esclusi quelli della Grande crisi del biennio 2008-2009. Una retrocessione netta nei confronti del resto delle economie avanzate, rispetto alle quali il tasso di crescita dell'economia ...

Sarà Brexit per l'idioma inglese? : Una cosa è comunque certa, l'inglese resterà inevitabilmente la lingua d'eccellenza nel mondo intero; idioma globale adottato dal web alla scienza, dalla finanza al turismo. Leggi qui il GdB in ...