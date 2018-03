Brand Finance | nella top 50 italiana Gucci vince per la moda

Amazon è il Brand che vale di più al mondo - secondo Brand Finance : Guardando all’ultimo decennio è innegabile come l’importanza delle multinazionali che operano nel settore della tecnologia sia cresciuta in maniera sempre più evidente, raggiungendo cifre impressionanti. Un colosso che in poco più di 20 anni è riuscito ad imporsi sul mercato espandendosi in decine di settori diversi è certamente Amazon, che da portale online per la vendita di libri, sotto la guida del suo fondatore Jeff Bezos si è ...