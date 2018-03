Borse giù | pesa scontro Usa-Cina Pochi titoli limitano i danni

Borse spaventate dai dazi Usa - Tokyo giù del 4% : Borse asiatiche in calo zavorrate dai dazi di Donald Trump che hanno trascinato al ribasso anche Wall Street. Il presidente americano bastona la Cina con un pacchetto di dazi e sanzioni per 60 ...

I dazi di Trump alla Cina spaventano le Borse - Wall Street giù del 2% : Gli investitori, assorbito il rialzo dei tassi della Fed, si concentrano sull'annuncio delle limitazioni alle importazioni dalla Cina, una misura che potrebbe valere almeno 50 miliardi di dollari. Deludono anche i dati macro europei. A Milano giù Mps, che nega aumento di capitale, e Credito Valtellinese. Cade Tenaris sul tema dei dazi americani...

La guerra dei dazi gela le Borse. A Milano banche giù : L' indice Ifo , uno dei principali barometri dell'economia della Germania, è arretrato a marzo da 115,4 a 114,7 punti. Gli economisti si aspettavano che l'indice sulla fiducia delle imprese si ...

Borse Ue giù - Milano la migliore : -0 - 98% : 18.41 Chiude in netto calo Piazza Affari, che si allinea all'andamento delle altre piazze finanziarie internazionali penalizzate dall'avvio di Wall Street con il Nasdaq a -2,55%. L'indice Ftse Mib perde lo 0,98%. Ma vanno peggio le altre Borse europee, in attesa della riunione della Fed di dopodomani che dovrebbe rialzare i tassi e della riunione del G20 a Buenos Aires con al centro la virata protezionistica sul commercio di Washington e la ...

La congiuntura si deteriora - e le Borse ne risentono : Come dimostra in modo esemplare il rapporto di oggi, questo straordinario misuratore dello stato di salute dell'economia - in questo caso, globale - coincide fedelmente con la differenza fra le ...

Borse europee nervose. A Milano vola TIM - giù Atlantia : Teleborsa, - Le Borse europee scalano le marce a metà seduta, complice l'andamento nervoso dei futures USA. A prevalere sono nuovamente i timori per una guerra commerciale alla luce della politica ...

Borse europee nervose. A Milano vola TIM - giù Atlantia : Le Borse europee scalano le marce a metà seduta, complice l'andamento nervoso dei futures USA. A prevalere sono nuovamente i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica ...

Borse a due velocità : in 3 anni Europa giù del 5% ma Usa in rialzo del 28% : Quanto all'energia, due decenni di ricerca populista del consenso e di costosi pasticci lasciano a industrie e consumatori tedeschi bollette tra le più alte del mondo. L'auto, come abbiamo visto, non ...

Borse giù - pesano dazi Usa. Ftse -2.39% : 18.13 Chiusura in deciso rosso per l'ultima seduta della settimana a Piazza Affari dove il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,39% a 21.912 punti. A pesare sui listini, la richiesta del presidente Usa Trump di introdurre dazi su acciaio e alluminio e l'incertezza sull'esito del voto di domenica. Male le Borse Ue: Francoforte perde il 2,23%; Parigi in forte ribasso a -2,39% e Londra che segna -1,47%.

Borse giù - pesano dazi Usa. Ftse -2 - 39% : 18.13 Chiusura in deciso rosso per l'ultima seduta della settimana a Piazza Affari dove il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,39% a 21.912 punti. A pesare sui listini, la richiesta del presidente Usa Trump di introdurre dazi su acciaio e alluminio e l'incertezza sull'esito del voto di domenica. Male le Borse Ue: Francoforte perde il 2,23%; Parigi in forte ribasso a -2,39% e Londra che segna -1,47%.

Borse ancora giù - in mondo bruciati 5.000mld in 5 giorni : ancora una seduta pesante per le Borse mondiali, che archiviano la peggior settimana degli ultimi sette anni con 5.000 miliardi di dollari bruciati...

Borse ancora giù - in mondo bruciati 5.000mld in 5 giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Wall Street senza pace : indici ancora giù. Le Borse europee accusano il colpo : Giornata da dimenticare per Piazza Affari e le altre Borse europee, trascinate al ribasso dal nuovo tonfo di Wall Street. E a New York si è aperta una nuova giornata difficile, con i listini di nuovo giù: dopo un avvio in rialzo, il listino statunitense ha perso quasi il 2%. In particolare, il Dow Jones ha lasciato sul campo l'1,8% a 23.430 punti, l'S&P 500 l'1,97% a 2.541 e il Nasdaq l'1,90% a 6.199.Il giovedì nero di ...

Borse europee in rosso. Giù anche Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , dopo il crollo di Wall Street sui timori di shutdown. Male anche le Borse asiatiche. Nessuna variazione ...