Borse europee | gestore | ' è ora di aumentare l' esposizione'

Borse europee negative - Milano a -1 - 21% : 9.24 Apertura in ribasso per le Borse europee, sulla scia di Wall Street e delle asiatiche penalizzate dal timore di una guerra commerciale Usa-Cina, a seguito dei dazi dell'amministrazione Trump. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,21% a 22.127 punti. Scarto Btp-Bund tedesco a 135 punti, con rendimento del decennale all'1,87%. Londra -0,6%, Parigi -0,99% e Francoforte -0,86%. Euro a 1,2344 dollari e 129,50 yen.

Effetto dazi USA sulle Borse europee : Teleborsa, - I dazi di Trump sono tornati a preoccupare gli investitori e le le principali Borse del Vecchio Continente chiudono la seduta in forte ribasso. L' Euro / Dollaro USA continua gli scambi a ...

Effetto dazi USA sulle Borse europee : I dazi di Trump sono tornati a preoccupare gli investitori e le le principali Borse del Vecchio Continente chiudono la seduta in forte ribasso. L' Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,234 Euro / ...

Piazza Affari in coda alle Borse europee : Teleborsa, - Si amplia il rosso delle principali borse europee che trascinano giù anche Piazza Affari . Digerita la riunione della Fed che ieri 21 marzo 2018, ha alzato il costo del denaro di un ...

Piazza Affari in coda alle Borse europee : Si amplia il rosso delle principali borse europee che trascinano giù anche Piazza Affari . Digerita la riunione della Fed che ieri 21 marzo 2018, ha alzato il costo del denaro di un quarto di punto ...

Borse europee continuano a scendere : ANSA, - MILANO, 22 MAR - Le Borse europee continuano a scendere. Molte Piazze del Vecchio Continente stanno perdendo attorno all'1%: Parigi , -1,15%, , Francoforte , -1,2%, , Madrid , -1%, e Milano , -...

La Fed pesa sulle Borse europee : ANSA, - MILANO, 22 MAR - Borse europee ancora in rosso dopo i primi scambi, all'indomani della decisione della Fed di alzare i tassi di un quarto di punto e nel giorno in cui il presidente americano ...

Borse europee prudenti. In focus la Fed : Teleborsa, - Giornata interlocutoria per le principali Borse europee che aprono con cautela in vista dell' appuntamento con la Federal Reserve . La Banca Centrale americana renderà nota la decisione ...

Borse europee aprono in leggero rialzo in attesa della Fed di Powell : Questa sera la banca centrale americana annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la prima conferenza stampa del neo governatore Jerome Powell. L'attesa è di un rialzo dei tassi, ...

Borse europee prudenti. In focus la Fed : Giornata interlocutoria per le principali Borse europee che aprono con cautela in vista dell' appuntamento con la Federal Reserve . La Banca Centrale americana renderà nota la decisione sui tassi, ...

Borse europee positive. In focus la Fed : Teleborsa, - Partenza al rialzo per le principali Borse europee che tentano un rimbalzo al forte calo della vigilia . Sul sentiment degli investitori prevale la cautela. Sullo sfondo, infatti, c'è l'...

Borse europee nervose. In focus la Fed : Partenza in timido rialzo per le principali Borse europee che tentano un rimbalzo al forte calo della vigilia . Sul sentiment degli investitori prevale la cautela. Sullo sfondo, infatti, c'è l'attesa ...

Borse europee positive. In focus la Fed : Partenza al rialzo per le principali Borse europee che tentano un rimbalzo al forte calo della vigilia . Sul sentiment degli investitori prevale la cautela. Sullo sfondo, infatti, c'è l'attesa per la ...

Borse europee deboli in avvio di seduta - Euro in flessione : Si apre una settimana cruciale per la politica monetaria americana. Mercoledì la Federal Reserve potrebbe alzare il costo del denaro. Intanto, sui mercati valutari il Dollaro si rafforza e l'Euro ...