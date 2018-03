Borsa | tonfo Shanghai | -3 | 39% su dazi Usa

Tonfo alla Borsa di Tokyo - Nikkei perde 4 - 51% : Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 4,51% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso con un Tonfo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni... L'articolo Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 4,51% proviene da Roma Daily News.

Scandalo dati : nuovo tonfo in Borsa - Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue : ... l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato a Facebook una specifica richiesta di informazioni circa l'impiego in Italia di analisi di dati per finalità di comunicazione politica, da ...

Scandalo Facebook-Cambridge Analytica : tonfo in Borsa - Zuckerberg convocato da Parlamenti Gb e Ue : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “tutelare la privacy degli americani”

Scandalo Facebook-Cambridge Analytica : tonfo in Borsa - Zuckerberg convocato dal Parlamento Gb : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “tutelare la privacy degli americani”

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari il giorno dopo il tonfo di Facebook (20 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà molti dati macroeconomici con cui confrontarsi, salvo l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 03:27:00 GMT)

Mincione in Carige col 5% Tonfo di Creval in Borsa : MILANO Quando ci sarà il risiko, le loro armate verranno sicuramente mosse. Dietro alle manovre nell'azionariato di Carige e alle attese per l'aumento di capitale di Creval, c'è la certezza che i due ...

Borsa - nuovo tonfo per Milano : La Borsa di Milano chiude la settimana con un altro tonfo, il secondo consecutivo dopo quello di ieri, nonostante il leggero rialzo registrato dagli indici di Wall Street. Il Ftse Mib perde circa un ...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Borsa di Tokyo in retromarcia su tonfo Wall Street : Tokyo chiude la giornata al ribasso , con l'indice Nikkei che ha perso il 2,32% finendo a 21.382 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dell'1,91% a 1.731 punti. A scatenare le vendite sui mercati ...

Anche ricchi piangono con tonfo Borsa - Buffett perde 5 miliardi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : tonfo Asia dopo Wall Street - fuga su yen e treasury : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : tonfo Asia - fuga su yen e treasury : Il 'sell off' che ha colpito Wall Street si è esteso alle Borse Asiatiche, con tutti i listini in pesante calo. Tokyo ha chiuso in ribasso del 4,7%, Shenzhen del 4,4%, Shanghai del 3,3%, Sydney del 3,...

La Borsa di Tokyo a picco - -4 - 73% - dopo il tonfo di Wall Stret : Roma, 6 feb. , askanews, La Borsa di Tokyo ha chiuso in profondo rosso sulla scia della caduta di Wall Street. Il Nikkei dei 225 titoli guida, al termine delle contrattazioni, ha lasciato sul terreno ...