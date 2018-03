Bolt verso il Dortmund a tutta velocita'

news.superscommesse

: Le #anziane che in metro fanno dei #tagliafuori per bloccarti all'ingresso. I #vecchietti che si improvvisano #Bolt… - CresciFrancesco : Le #anziane che in metro fanno dei #tagliafuori per bloccarti all'ingresso. I #vecchietti che si improvvisano #Bolt… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La curiosità e' molta come l' aspettativa mediatica, non si tratta di uno qualsiasi, ma di uno dei più grandi atleti della storia dello sport. Una bella pubblicità per un calcio che ha bisogno di ...