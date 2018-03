Bolt in Bundesliga? Lui ci crede e si sente un calciatore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) L’annuncio è arrivato come un fulmine nella serata di mercoledì: Usain– il fulmine appunto -, padrone della pista sui 100 e 200 appena ritiratosi dall’atletica, torna a inseguire qualcosa di incredibile. Giocare in una squadra di calcio professionistica è il sogno dell’otto volte medaglia d’oro olimpica che, alla non verdissima età di quasi 32 anni, non rinuncia a stupire. “BVB, get ready for fryday” così annuncia in un tweet con un’illustrazione che lo ritrae con la maglia a cui ambisce, quella del Borussia Dortmund. Venerdì 23 marzo, infatti, è il giorno del giudizio per un fenomeno della corsa che, però, pare non sia così fenomenale palla al piede. L’allenamento/provino con la squadra tedesca è un modo per fare clamore, forse esso stesso un business (immaginate se solo fosse ingaggiato quante maglie col suo nome venderebbero) ma il suo profilo Twitter e le sue ...