calcioweb.eu

: Bologna: ritiro della patente per Keita - #Bologna: #ritiro #della #patente - zazoomnews : Bologna: ritiro della patente per Keita - #Bologna: #ritiro #della #patente - zazoomblog : Bologna: ritiro della patente per Keita - #Bologna: #ritiro #della #patente -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Nuova puntata per la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Ceick. Lo scorso 22 febbraio l’auto del giovane terzino delha investito una ragazzina che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Nel pomeriggio di ieri, proprio mentre il giocatore stava svolgendo la seduta di allenamento, al centro tecnico di Casteldebole gli e’ stato notificato il decreto prefettizio delda partepolizia municipale. A quanto risulta, sembra che l’atto sia arrivato in quanto alle forze dell’ordine non sembra credibile la versionevicenda raccontata dal giocatore. Il difensore franco-maliano, infatti, sotiene che non era lui alla guidaMercedes che ha investito la ragazzina ma un amico. Il giocatore sarebbe tornato sul luogo dell’accaduto solo dopo il racconto dello stesso a cui aveva prestato l’auto. ...