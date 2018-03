BOATI IN LOMBARDIA Dalle evacuazioni ai selfie | come mai siamo così idioti?

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : allarme per i BOATI provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : BOATI in Lombardia. Polizia blocca Baby Gang - 22 marzo - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, ultim'ora: esplosione Lombardia, Caccia rompono muro del suono. Tutte le fake news e il panico sui social. 22 marzo.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : BOATI in Lombardia. Polizia blocca Baby Gang (22 marzo) : ULTIME NOTIZIE di Oggi, ultim'ora: esplosioni in Lombardia, due caccia sfondano barriera del suono e "provocano" fake news di ogni genere. Dazi alla Cina, Trump vs governo di Pechino.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Lombardia : avverititi due forti BOATI - leggeri danni Video : Intorno alle ore 11 in Lombardia [Video], in particolare nella Brianza, sono stati avvertiti due forti boati, avvenuti in rapida successione. Si riporta che alcuni vetri si siano rotti, molti hanno sentito delle fortissime vibrazioni. Gli avvenimenti e alcune testimonianze Centinaia di lombardi hanno raccontato storie simili sui social, riversando lì le proprie paure e le conseguenti domande. Stavo lavorando quando ho sentito il pavimento ...

BOATI in Lombardia : ecco cosa succede con la rottura del ‘muro del suono’ : Il boato avvertito in Lombardia è il classico assordante rumore provocato dalla rottura della barriera del suono. Si parla di “barriera del suono” o anche “muro del suono” in quanto la resistenza dell’aria aumenta in maniera sempre maggiore con l’aumentare della velocità dell’aereo, e diventa molto elevata, quasi una barriera fisica, quando la velocità si approssima a Mach 1 (1200 km/h al livello del ...

Caccia in volo sulla Lombardia - ecco i BOATI che hanno spaventato l’Italia settentrionale : Gli operai della Techind, un’azienda bergamasca che vende macchine da cantiere, hanno registrato casualmente i boati provocati dai due Caccia militari Eurofighter questa mattina. Gli uomini di trovavano a 30 metri di altezza e stavano facendo delle riprese in cantiere. il video è stato poi pubblicato sui canali social dell’azienda L'articolo Caccia in volo sulla Lombardia, ecco i boati che hanno spaventato l’Italia ...

BOATI E ESPLOSIONE LOMBARDIA - COSA È SUCCESSO?/ AirFrance conferma Aeronautica : “perso contatto radio” : Doppia "ESPLOSIONE" in LOMBARDIA, udite a Milano, Bergamo, Como e Varese. COSA è SUCCESSO? Ultime notizie, panico social ma sono due caccia che hanno rotto barriera del suono. Ecco perchè(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Due BOATI in Lombardia - psicosi esplosione a Bergamo : «Jet hanno infranto barriera del suono» Air France ammette : guasto a bordo : Timori di terremoto o bombe per il «boom sonico» avvertito da Aosta a Bergamo, dove sono stati evacuati tribunale e scuole. La spiegazione dell’Aeronautica: due Eurofighter a volo supersonico per intercettare un aereo che aveva perso i contatti

BOATI nei cieli in Lombardia - cosa è successo e come funziona lo scramble : Due Eurofighter dell'Aeronautica militare in volo per affiancare un aereo Air France che aveva perso i contatti con i controllori di volo. Momenti di panico e paura di un attentato terroristico

Forti BOATI in Lombardia : erano due caccia "in emergenza" - ecco la spiegazione ufficiale : "Avete sentito il boato a Milano? C'è stata un'esplosione?", scrivevano in molti sui social. Cos'...

BOATI in Lombardia - cos'è l'ordine di scramble : scramble, poche ore fa, per una coppia di Eurofighter F-2000A dell'Aeronautica Militare Italiana in servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. I caccia sono decollati rapidamente dalla ...

BOATI nei cieli in Lombardia - due caccia rompono muro del suono : Roma, 22 mar. , askanews, Due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base ...

BOATI in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Due BOATI nel cielo : cosa è successo questa mattina in Lombardia? : A chi li ha sentiti i due boati violentissimi sono sembrati esplosioni, come fossero bombe. Non lo erano, ma questa è stata la prima impressione di quanti fra Piemonte e Lombardia hanno avvertito il rumore fortissimo attorno alle 11 e 30 di giovedì mattina. In particolare la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Centinaia sono state le chiamate ai numeri di emergenza e le domande sui social network. Sono tremati i vetri di molti ...