BMW X2 una nuova concezione di Crossover

(Di venerdì 23 marzo 2018) Presentata a fine Febbraio, lacoupè-Bavarese vuole porsi come riferimento di un nuovo settore. Linea originale, frontale aggressivo proteso in avanti, ma con grosse prese d’aria e fari con elementi a led, un posteriore tipicamente BMW con fari a led e grossi scarichi annegati nel paraurti, c’è un gran giocare su lamiere e dettagli che impreziosiscono e rendono l’auto stilisticamente unica. L’auto ha però qualcosa di già visto. Forse non è poi così originale come la presentano. Per meglio dire, pur essendo una vera novità per il marchio, non è stilisticamente o tecnicamente “qualcosa che non c’era”. Tanto per ricordarne una a caso, la GLA della Mercedes ricopre più o meno la stessa fascia di Mercato e la possibile clientela, così come le misure e una tecnologia non è poi così differente. Ha l’aria di una coupè pur ...