Bernini verso la rinuncia

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Anna Maria, già nelle prossime ore, assicurano fonti azzurre, potrebbere alla candidatura alla presidenza del Senato, proposta da altri partiti come ”atto ostile” nei confronti di Forza Italia e “non concordata con i partner della coalizione”. In serata, è stata ricevuta da Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli.Nel pomeriggio, infatti, è tutto cambiato nel centrodestra. Quando Matteo Salvini ha annunciato di votareper ‘bruciare’ Paolo Romani al Senato è scoppiato il patatrac. L’ira di Silvio Berlusconi a stento contenuta. CONSIGLIO DI GUERRA – A palazzo Grazioli, dove il Cav ha riunito una sorta di ‘consiglio di guerra’ con lo Stato maggiore azzurro, è un gran via vai. In serata arriva Umberto Bossi, da sempre alleato storico. Poi a varcare il portone di via del ...