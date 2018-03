Berlusconi | M5s tratti con me Ma Di Maio scappa ancora

Parlamento - è stallo sui vertici : M5S non parla con Berlusconi : Oggi prende il via la XVIII legislatura con l'elezione dei presidenti delle due Camere. Ma la prova del fuoco ci sarà domani. Oggi al Senato nelle prime due votazioni FI, Pd e probabilmente anche gli ...

Camere - Toninelli (M5s) : “Non facciamo Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso le elezioni” : Dopo un’ora e mezza, l’incontro tra i capigruppo termina alle 21.30 con una fumata nera. Toninelli, capogruppo M5s spiega: “Noi volevamo chiudere, ma Berlusconi mette come pretesto un incontro tra due leader politici per non chiudere l’accordo. Noi siamo disposti a incontrare il leader del centrodestra che è Matteo Salvini, indicato dal centrodestra e diciamo no a un Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso ...

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

