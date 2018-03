Berlusconi | Fi conferma | a terzo scrutinio votiamo Romani

Silvio Berlusconi verso la conferma di Brunetta e Romani capigruppo a Camera e Senato : Ri conferma , forse, a termine, ma ri conferma . Nel senso della continuità e della stabilità . Quella che Silvio Berlusconi invoca nel Paese con l'esempio all'interno del suo partito. Per questo, secondo ...

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna conferma Berlusconi vede Salvini : mandato al centrodestra : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini vede Berlusconi : governo col centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio : "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Barbara Berlusconi - è nato il figlio Francesco Amos/ La conferma del grande amore con Lorenzo Guerrieri : Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Francesco Amos , è il quarto figlio e l'undicesimo nipote di Silvio. Le ultime notizie sulla nuova nascita per la presidente della Fondazione Milan(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:10:00 GMT)

Berlusconi conferma : Tajani la persona migliore per guida Governo : E agli indecisi dice: "Capisco il vostro disgusto, è anche il mio, per questa politica e questi politici. Ma è anche interesse vostro avere un Governo forte che governi". 28 febbraio 2018 Diventa fan ...

Berlusconi conferma : è Antonio Tajani il candidato premier Fi : Roma, 27 feb. , askanews, Sarà il presidente Fi del Parlamento europeo Antonio Tajani il candidato premier che Silvio Berlusconi proporrà al Quirinale per l'incarico se toccherà al suo partito ...

Berlusconi conferma : 'Non sarò a Napoli' : Silvio Berlusconi non sarà a Napoli negli ultimi giorni di questa campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 4 marzo. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato ai microfoni de La 7 ...